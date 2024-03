Milan-Empoli, Pioli: "Vittoria importante. Futuro? Incerto per tutti..."

Milano, 10 marzo 2024 – Al Milan basta un guizzo al 40’ di Pulisic, che tocca la doppia cifra di reti in rossonero, per archiviare la pratica Empoli e portare a casa tre punti che valgono il sorpasso ai danni della Juventus e un secondo posto quantomeno momentaneo. I rossoneri non squadernano di certo la miglior prestazione della stagione, ma riescono comunque a fare bottino pieno e a portare a a casa anche qualche buona indicazione in vista del ritorno degli ottavi di Europa League sul campo dello Slavia Praga: come ad esempio la porta rimasta inviolata anche grazie al buon impatto di Kalulu e Tomori, che rientravano in campionato dopo un lungo stop e che hanno permesso al Milan – che a causa dei ritmi non elevatissimi impressi alla partita non è riuscito a sigillare anzitempo il risultato – di correre tutto sommato pochi rischi. Il bicchiere, insomma, è comunque mezzo pieno in casa rossonera, come sottolineato anche da mister Stefano Pioli ai microfoni di DAZN nel dopo partita: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, disputando un buonissimo primo tempo, nel quale abbiamo creato tanto ma segnato solo un gol. Nella ripresa, poi, non siamo stati forse molto brillanti, ma abbastanza bravi da concedere poco e a controllare bene. È una vittoria importante”. Ancora sul match: “Chiaro è che, se fossimo riusciti a raddoppiare nelle situazioni di ripartenza che abbiamo avuto, avremmo forse sofferto un po’ di meno, ma è altrettanto vero che abbiamo lavorato bene come squadra, sofferto e stretto i denti anche con i giocatori che erano scesi in campo due giorni fa. Sono buoni segnali”. Tre punti che fanno bene alla classifica e al morale: “Questa è una settimana molto importante per la nostra stagione. L’ho detto alla squadra prima della partita. Le due gare di campionato e il ritorno contro lo Slavia saranno snodi importanti per la nostra stagione e credo che cominciare questo ciclo con una vittoria e una buona prestazione sia un fattore positivo”. Decisiva la rete di un Pulisic che pare nel pieno di un ottimo momento di forma: “Christian non ha mai giocato per così tanti minuti e incontri negli ultimi sette o otto anni. Lo stiamo gestendo bene e lui è molto disponibile. È un grandissimo giocatore, molto intelligente e sono contentissimo per lui”. Elogi anche per Okafor, autore di una prestazione più che positiva sulla sinistra, al posto di Leao: “Noah è stato molto bravo. Avevamo preparato la partita in modo che Theo potesse alzarsi un po’ di più e lui accentrarsi. Quando però abbiamo visto che Theo era marcato da Gyasi, abbiamo deciso di tenerlo più basso e aprire Okafor che è stato molto bravo negli uno contro uno. Secondo me avrebbe potuto essere un po’ più bravo nell’attaccare la porta nel primo tempo quando Christian ha messo dentro due palloni dalla destra, ma ha lavorato tanto per la squadra e sono contento che si sia fatto trovare pronto”. Sul futuro, invece, Pioli ha preferito glissare pur ribadendo il suo feeling con l’ambiente rossonero: “Io continuo a sentire che il club mi sta facendo lavorare nel migliore modo possibile. Alleno un gruppo molto disponibile e di qualità. Si parla troppo di futuro, che è qualcosa di incerto per tutti. Figuriamoci per un allenatore… Siamo tutti concentrati sul presente, sulla prossima gara e sul come andrà a finire la stagione perché è quello che conta di più. Quello che vivo al Milan è qualcosa di eccezionale. Ho dato e sto dando tutto da quando sono entrato a Milanello. Ho ricevuto tantissimo da tutti. Anche tante tante critiche ma è normale che sia così. Sono felice ma al tempo stesso motivato a far durare tutto questo il più a lungo possibile”.