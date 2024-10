Eurogol di capitan Zeroli. Il Milan Futuro risorge

Il Milan Futuro conquista la sua seconda vittoria stagionale, la prima lontano da casa, espugnando il “Renato Curi” di Perugia con un convincente 0-2. I baby rossoneri hanno dimostrato una straordinaria solidità difensiva e una prestazione di alto livello nonostante le pesanti assenze. Nel capoluogo umbro, i ragazzi di Bonera si sono presentati senza Hugo Cuenca, infortunato al polpaccio destro, Chaka Traorè, bloccato da un problema al ginocchio, e Andrea Bozzolan, ancora in fase di recupero da una distorsione alla caviglia (oltre agli squalificati Minotti, Ballo-Touré e Jimenez). A questi si è aggiunta l’assenza di Camarda, convocato in prima squadra da Fonseca. Eppure, nonostante le premesse poco incoraggianti, Milan Futuro è riuscito a trovare il vantaggio grazie a un calcio di punizione battuto da Alesi: tiro deviato e imprendibile per Gemello. Il raddoppio pochi minuti dopo, con una splendida rovesciata del capitano Kevin Zeroli (nella foto), che si è confermato il migliore in campo. Nel finale del primo tempo, è scattata la reazione del Perugia, ma la retroguardia rossonera, guidata dall’estremo difensore Raveyre, ha retto bene, con il portiere autore di due parate prodigiose. La formazione meneghina è riuscita a controllare il doppio vantaggio anche nel secondo tempo, senza soffrire particolarmente.

Il tecnico Bonera, oltre a esprimere soddisfazione per il risultato (che porta la zona retrocessione diretta a tre punti di distanza) ha evidenziato l’atteggiamento della sua squadra: "Abbiamo interpretato al meglio la partita, questo è il risultato del lavoro quotidiano e ora posso dire che il progetto va nella direzione giusta. È un piccolo mattone, ma dobbiamo mantenere la concentrazione per le prossime sfide con Pineto e Pondedera". E su Zeroli: "Kevin è il nostro capitano, un patrimonio della società. Con lui parlo tutti i giorni e voglio che cresca velocemente, per diventare un giocatore e soprattutto un uomo importante per la prima squadra".