EUROPA LEAGUE. Giovedì sera arriva il Rennes

Archiviato l’impegno in campionato contro il Napoli, è già tempo di tornare ad allenarsi in vista dell’esordio in Europa League di giovedì sera alle ore 21: a San Siro arriva il Rennes per la sfida di andata dei playoff. I francesi sono in un periodo di forma eccezionale, con la squadra di Julen Stephan che ha vinto l’ottava partita consecutiva tra campionato e coppa domenica pomeriggio contro il Le Havre, in Ligue 1. Dal 20 dicembre 2023, i francesi si sono aggiudicati cinque gare di campionato e tre di coppa, una ai rigori contro il Marsiglia di Gattuso.

Il Diavolo, dopo il terzo posto nel girone di Champions, in Europa League punta alla finale di Dublino del prossimo 22 maggio: il trofeo manca nella bacheca di via Aldo Rossi e aggiudicarselo renderebbe meno amaro l’addio anticipato all’Europa più prestigiosa arrivato dopo aver affrontato un raggruppamento più che ostico. Il Rennes, invece, ha chiuso al secondo posto il Gruppo F dell’attuale Europa League, perdendo in casa lo scontro diretto contro il Villarreal nell’ultimo turno per 2-3. La sfida casalinga di giovedì prossimo sarà inedita. Ritorno giovedì 22 febbraio. Ila.Ch.