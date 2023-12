Europa League, per i rossoneri un’avversaria abbordabile. La Roma ritrova il Feyenoord. Milan-Rennes Baresi non si fida: "Ma pensiamo in grande»

Appuntamento a San Siro il 15 febbraio contro il Rennes (quattro giorni dopo il big match contro il Napoli) . Riparte dalla formazione francese la corsa oltreconfine del Milan, che dopo la beffarda eliminazione dalla Champions punta decisamente sull’Europa League. Dall’urna di Nyon è uscito un avversario tutto sommato abbordabile (il Rennes dell’ex romanista Matic è tredicesimo nella Ligue 1), anche se il vicepresidente Franco Baresi invita alla prudenza e a non sottovalutare l’avversario: "Il Milan deve sapere pensare in grande e essere ambizioso - le parole del dirigente rossonero -. Le francesi sono sempre particolari e vanno prese con le pinze. Non devono mancare grandi ambizioni perché il Milan è una grande squadra. Importante sarà anche recuperare qualche giocatore e gestire gli impegni".

Baresi è convinto che nel finale di stagione il Milan possa puntare su tutti gli obiettivi: "Puntare sul campionato o sull’Europa League? Non si deve scegliere, si deve sempre competere. Poi c’è anche la Coppa Italia. Nel campionato siamo agli inizi. Certo, dobbiamo centrare l’obiettivo di entrare in Champions. Dobbiamo migliorare sempre. Quando recupereremo tutti, avremo una rosa che può competere in tutte le competizioni dove si trova a giocare".

Da questo punto di vista è in piena sintonia l’ad Giorgio Furlani: "Il sorteggio era indifferente. Se vogliamo andare a vincere l’Europa League, chiunque andava bene, vanno affrontate tutte".

Se il Milan comunque guarda con ottimismo alla doppia sfida con i transalpini, poteva andare decisamente meglio alla Roma che nello stesso turno dei playoff (chiave d’accesso agli ottavi di finale) dovrà vedersela con il Feyenoord. Giallorossi e olandesi si affronteranno per il terzo anno di fila. Nel 2022 gli uomini di Mourinho superarono i rivali 1-0 nella finale di Conference League. Quest’anno le due squadre si sono affrontate nei quarti di Europa League: il Feyenoord ha vinto 1-0 la gara di andata, la Roma si è imposta 4-1 ai supplementari nel ritorno.

Gara d’andata in casa per i rossoneri, in Olanda per i giallorossi. Ritorno in programma il 22.

Le altre sfide: Lens-Friburgo; Young Boys-Sporting Lisbona, Benfica-Tolosa, Braga-Qarabag, Galatasaray-Sparta Praga e Shakhtar Donetsk-Marsiglia. Già qualificata agli ottavi l’Atalanta, con Liverpool, West Ham, Brighton, Slavia Praga, Glasgow Rangers, Leverkusen e Villarreal.

g. m.