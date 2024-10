Fiorentina-Milan, Fonseca: “Per ora giocano gli stessi, Morata sta bene”

Milano, 5 ottobre 2024 - "La squadra è in crescita e io voglio il massimo. Non è il momento di dare turnover, per ora giocano gli stessi". Chiaro, Paulo Fonseca alla vigilia della partita di domani (domenica 6 ottobre, ore 20.45) al Franchi contro la Fiorentina. "Il ko col Bayer ha deluso e fatto arrabbiare la squadra: abbiamo lavorato molto bene e sono fiducioso".

Sulle scelte di formazione: "Morata sta bene, è pronto per giocare. Pavlovic? In difesa è fondamentale dare stabilità, sia Gabbia che Tomori hanno fatto bellissime partite. Il serbo deve continuare a lavorare perché avrà le sue opportunità, ma per ora questa coppia di centrali sta facendo molto bene e continuiamo così".

Mancheranno Calabria (infortunio muscolare al polpaccio), Loftus-Cheek (risentimento al flessore), Jovic (sospetta pubalgia). Aggregati da Milan Futuro Camarda, Zeroli e Jimenez. A proposito di singoli, Fonseca si è complimentato per la prima convocazione in Nazionale ricevuta da Gabbia: "Grande professionista in un grande momento, se c'è qualcuno che la merita è proprio lui".

Sul momento della squadra: "ll vero Milan non è ancora vicino. Possiamo e dobbiamo fare di più. Ma quello che voglio è simile a ciò che abbiamo fatto nella ripresa di Leverkusen. Ora siamo totalmente diversi rispetto al passato. Non è una critica, è una constatazione. In difesa e in avanti la squadra giocava individualmente, ora stiamo lavorando tutti i giorni per giocare più collettivamente. Io credo in questo, ma dobbiamo capire che non si cambia velocemente".

Sui singoli: "Maignan è un leader dal primo giorno che sono qui. Fofana sta crescendo fisicamente e si sta abituando a un ruolo diverso: senza Bennacer (fuori per infortunio) è l'unico con certe caratteristiche, Musah si sta allenando per impararle. Idem per Morata: fa il falso nove e il falso dieci, Okafor è un giocatore diverso".

Un'ultima battuta su Gimenez, obiettivo estivo dei rossoneri, che ha affermato di essere stato cercato dal Milan l'ultimo giorno di mercato: "Mi piace, ma mi piaccono di più Abraham e Morata".