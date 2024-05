Florenzi trascinatore. Gabbia di mestiere. L’invisibile Giroud

SPORTIELLO 6. Sventa due sberle di Deiola, poi si ritrova di fronte Nandez e non può nulla.

KALULU 6.5. Solo 190 minuti prima di ieri sera, risponde scendendo e sfruttando gli spazi.

GABBIA 6. Ruvido, rischia nel corpo a corpo con Luvumbo in stile Lukaku. Efficace in disimpegno. Ammonito: salta il Torino. THIAW 6. Non può scomparire quando gli arriva la palla sul braccio. Per il resto quel che deve.

FLORENZI 6.5. Si accentra spesso in possesso, apre il gioco, colpisce da fuori. E arringa i compagni.

BENNACER 7.5. Capitano, parte sul centro-destra e svaria. Spesso qualche tocco in più, ma alza i giri, segna e fa segnare.

REIJNDERS 7. Tecnica sopraffina e indiscutibile. Sembra confermare il recente calo di incisività. Poi la superlativa stoccata.

MUSAH 5. Sciupa un’occasionissima, si perde Nandez. Corsa, ma soprattutto disordine.

CHUKWUEZE 5.5. Non punta l’uomo come settimana scorsa. E non si accende mai. Ha il merito di entrare, accentrandosi, nell’azione dell’1-0.

GIROUD 5. Mina lo marca stretto, lui gli strappa la maglia e gli fa capire anche dopo (con le cattive) di stargli alla larga. Sono gli unici segnali di presenza.

PULISIC 7.5. Prima serpentine, poi giocate elementari. Infine decide: alimenta l’azione del vantaggio, bissa in velocità e chiude i conti.

All. Pioli 6.5. I cambi non danno subito la scossa. Ma alla fine arriva, con le giocate dei singoli.

Voto squadra 6

Tomori 6. Ancora qualche incertezza, senza pagare dazio. Okafor 6. Fiammata nel finale. Leao 7. Subito traversa. Poi manda al raddoppio Pulisic e vola: gol dopo quattro gare. Theo Hernandez 6. Entra senza scintille. Pobega sv.