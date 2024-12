Fonseca coccola Jimenez. C’è un nuovo “caso“ Theo

Da un lato, la conferma di Alex Jimenez. Dall’altro, l’ennesimo flop di Theo Hernandez. Nel mezzo dell’ennesimo caso in casa Milan, Paulo Fonseca. Che, forse, ha già i mente una via d’uscita. "Jimenez è titolare in questo momento. Voglio questa energia e voglia di correre, lavorare: è ciò di cui abbiamo bisogno, che sia un ragazzino o no per me non cambia".

Messaggio post Bentegodi: per lo spagnolo e per il francese che sarebbe stato ripreso anche in occasione dell’ultimo allenamento prima della pausa di tre giorni (ieri, oggi, domani). Nonostante, prima della sfida di Verona, gli spifferi da Milanello dessero Theo in grande ripresa. L’sms di Fonseca è chiaro: o si pedala, o si sta fuori. Lo aveva inviato anche a Leao, "ma è una situazione diversa. Deve solo ritrovare la condizione ottimale. Per me è il miglior terzino sinistro del mondo, come ho già detto". Fonseca dixit, alla vigilia dell’1-0 salva-panchina contro l’Hellas, prima che proprio Theo Hernandez entrasse in campo al posto dell’infortunato Rafa. Prima di un’altra prestazione al di sotto dei suoi (altissimi) standard. Altra magagna, sulla via della soluzione, la questione rinnovo: contratto in scadenza a giugno 2026, offerta di 5 milioni più bonus, richiesta sui 6 abbondanti. L’agente del giocatore ha più volte confermato: "Vuole restare". Sullo sfondo, permane l’interesse di colossi quali il Bayern Monaco, con Alphonso Davies in direzione Livepool.

Intanto il presente dice Jimenez: riscattato dal Real quest’estate per 5 milioni, con i madrileni che hanno mantenuto un diritto di recompra (9 milioni a giugno 2025 e 12 a giugno 2026), testato in tutte la amichevoli, rodato con Milan Futuro, lanciato due volte dal primo minuto. "Deve continuare così. Vedremo in che posizione". Già, perchè il 19enne a Verona ha giocato poi alto, al posto di Leao. Con la Roma si cercherà di recuperare Pulisic, mancheranno Rafa, Okafor e Musah. E, in più, il Chukwueze degli ultimi tempi non funziona. Fonseca potrebbe mandare ancora in panchina Theo Hernandez. O rilanciarlo, con Jimenez contemporaneamente in campo, esterno alto, proprio come a Verona. Tra i pensieri natalizi di Fonseca per rilanciare il Milan, ci sarà anche questo.