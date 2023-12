Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali: Theo Hernandez difensore centrale. Partita in diretta alle 20.45

Milano, 2 dicembre 2023 – Vincere per dimenticare il pesante passo falso in Champions contro il Borussia Dortmund e per restare attaccati al treno scudetto in campionato. Il Milan arriva alla sfida di questa sera contro il Frosinone al termine di una settimana a dir poco complessa.

Pioli deve fare i conti con l’emergenza infortuni e una difesa davvero contata: fuori anche Thiaw, al centro della difesa spazio a Theo Hernandez insieme a Tomori, con Florenzi sulla fascia sinistra. In attacco spazio a Jovic – al posto dello squalificato Giroud – con Pulisic e Chukwueze sulle fasce. In panchina si rivede Bennacer dopo il grave infortunio al ginocchio subito nella semifinale di Champions dello scorso anno contro l’Inter. Attenzione al Frosinone di Eusebio Di Francesco, rivelazione di questa prima parte di stagione: una squadra giovane che fa della qualità la sua arma migliore.

Le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria; Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Chukwueze, Jovic, Pulisic. Allenatore: Pioli.

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Milan-Frosinone live alle 20.45