Girone B. Pattarella punisce il Milan Futuro ad Arezzo. Oggi i rossoneri possono diventare ultimi

Diciassettesima sconfitta in campionato per il Milan Futuro, ko anche ad Arezzo per 1-0. In Toscana decide la rete di Pattarello. I rossoneri non tirano mai in porta e scivolano al penultimo posto, oggi potrebbero essere scavalcati dal Sesti Levante. La squadra di Oddo (espulso nel finale e ancora senza vittorie da quando siede sulla panchina del Milan) è propositiva in avvio. Al 7’ Magrassi sfrutta un rimpallo e si invola verso l’area, mandando però alto dal limite. I rossoneri fanno girare molto il pallone, ma davanti manca incisività. Al 31’ arriva la prima vera occasione del match per l’Arezzo. Pattarello serve Renzi che incrocia rasoterra di destro, trovando l’ottima risposta di Nava. I padroni di casa prendono campo e al 37’ vanno ancora vicini al gol con Dezi. Nella ripresa il gioco viene spesso spezzettato ma al 28’, dal nulla, l’Arezzo passa in vantaggio. Il neo-entrato rossonero Sia perde un brutto pallone a metà campo, Pattarello recupera, parte in velocità e scarica un gran sinistro dai 25 metri che non lascia scampo a Nava. All’ultimo secondo Sia pareggia, ma l’arbitro fischia fuorigioco. Il Milan cade per l’ennesima volta.

-MILAN FUTURO 1-0 (0-0) Marcatore: 28’ st Pattarello (A).Al.St.