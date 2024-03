I talenti rossoneri. Camarda ancora protagonista con l’Italia U17

Mentre l’Italia Under 17 macina gol e vittorie, l’ultima arrivata ieri contro il Belgio con un roboante 5-3, il Milan si coccola i suoi giovani talenti che stanno trascinando la Nazionale azzurra del ct Favo: a prendersi tutti i riflettori nel successo contro i belgi, infatti, è stato il classe 2008 Francesco Camarda, autore di una doppietta (un gol dagli undici metri) che è valsa la rimonta decisiva dopo che l’Italia era andata in svantaggio per 0-2. Nella seconda giornata della fase di qualificazione ai prossimi Europei di categoria, tra le fila italiane erano presenti altri tre giocatori del settore giovanile del Diavolo, vale a dire il portiere Longoni, il centrocampista Sala e il trequartista Liberali, autore del gol sul calcio di rigore che ha permesso agli azzurrini di iniziare la rimonta vincente confezionata poi dal baby talento di Abate, il quale si è anche procurato il penalty poi realizzato dal compagno di squadra in rossonero.

Prossimo e ultimo step sarà la sfida alla Finlandia di mercoledì ma l’Italia ha già ipotecato il passaggio del turno. Notizie più che positive, dunque, per il tecnico della Primavera che, oltre al campionato, deve pensare alla semifinale di andata di Youth League, prevista il 19 aprile alle ore 17 contro il Porto a Nyon. Il.Ch.