Il Diavolo vuole stregare la Dea per ripartire. Pioli: "Atalanta? Fastidiosa come il dentista"

Dopo due sconfitte consecutive contro Monza a Rennes il riscatto rossonero passa dall’ostica Dea, ospite questa sera a San Siro e alla caccia della terza vittoria contro il Milan dopo quelle raccolte in campionato e in Coppa Italia (la doppietta di Koopmeiners ha eliminato il Diavolo dalla competizione): le motivazioni a Milanello non mancano, con i bergamaschi che potrebbero avvicinarsi pericolosamente in caso di successo e la voglia di ritrovare punti e continuità di risultati.

Le buone notizie per Stefano Pioli, oltre al passaggio agli ottavi di Europa League nonostante lo sgambetto in Bretagna ("Ce la giochiamo anche noi, non esistono sorteggi facili, lo Slavia ha vinto il suo girone. Indipendentemente da chi sarebbe uscito, il nostro destino dipende da noi"), arrivano dall’infermeria rossonera, finalmente svuotata: "Kalulu e Calabria stanno bene, Tomori sta meglio ma è un pochino più indietro". Il tema calendario e orari, invece, viene toccato in modo critico dal tecnico emiliano: "Sapevamo che avremmo giocato domenica con l’Empoli, ma non immaginavo alle 15. Per il calendario c’è un club che se ne occupa, e parlerà con chi deve parlare nelle sedi opportune".

Ora, la testa è tutta sulla sfida all’Atalanta che, come l’ha definita Pep Guardiola prima di una partita di Coppa, "E’ fastidiosa come il dentista" ma rischiare il terzo ko di fila nel giro di una settimana non è contemplato perché porterebbe ulteriori critiche dopo giorni complicati, anche se Pioli difende le scelte fatte a Monza: "Erano giuste in base alle condizioni dei miei giocatori che solo io posso conoscere".

Sui noti problemi difensivi, che il tecnico spera di poter arginare con il ritorno dei suoi titolarissimi ("E’ l’intensità con cui fai pressione che determina il modo in cui sviluppi la fase difensiva"), nessun dito puntato su Mike Maignan, nonostante un rendimento al di sotto dei suoi standard: "I suoi miracoli non sono finiti, resta uno dei migliori portieri al mondo e si è sempre migliorato, imparando da qualsiasi situazione".

Il peso della sfida di stasera, per gli scontri diretti, per tornare a vincere e per restare competitivi in Italia e in Europa, sarà portato dai migliori uomini a disposizione, con Jovic out per la prima delle due giornate di squalifica ricevute: spazio, dunque, al tridente Pulisic-Giroud-Leao (chiamato a sbloccarsi sotto porta anche in Serie A) e fiducia a Thiaw dopo la brutta prova contro i brianzoli.

Osservato speciale, ovviamente, sarà il grande ex di serata, quel Charles De Ketelaere che se un anno fa si prendeva le critiche della piazza rossonera, oggi è uno dei punti di riferimento nell’undici nerazzurro: "Ha delle buone qualità, Gasperini è stato bravissimo a trovargli soluzioni più offensive, più adatte alle sue caratteristiche nell’ambito di quella squadra" il commento di Pioli, chiamato ancora una volta in stagione a rialzare il suo Diavolo.