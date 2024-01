Il mercato. Gabbia è tornato. Ora l’obiettivo diventa Terracciano

Ieri è stato il giorno di Matteo Gabbia: il giocatore, tornato anticipatamente dal prestito al Villarreal, è pronto per affrontare questa nuova fase con il Milan sperando di dare il suo contributo nei prossimi 6 mesi. "L’obiettivo è cercare di fare felici i tifosi provando a raggiungere grandi traguardi" le parole del classe 1999. Intanto la società punta dritto al difensore classe 2003 del Verona, Filippo Terracciano, jolly che può giocare sia come terzino destro che sinistro: martedì a Casa Milan c’è stato un incontro tra i dirigenti rossoneri e il suo agente che ha portato a un’intesa per un contratto fino al 2028. Il club sarebbe pronto a fare una proposta da 4/5 milioni per anticipare la concorrenza di Fiorentina e Juve, mentre si allontanano le ipotesi Jakub Kiwior e Takehiro Tomiyasu, in quanto l’Arsenal non sembra intenzionato a cedere in prestito i giocatori. L’attenzione si sta spostando su Lilian Brassier del Brest, valutato intorno ai 12 milioni di euro, considerato come opzione più fattibile rispetto a Clement Lenglet, la cui trattativa potrebbe presentare ostacoli sia negli accordi tra Aston Villa e Barcellona che a livello salariale.

Il.Ch.