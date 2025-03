Il Milan Futuro si rialza. Gol vittoria nel recupero

SOLBIATE ARNO (Varese)

Due mesi dopo l’ultima volta, il Milan Futuro torna alla vittoria, al termine di una gara folle. I rossoneri - avanti di due reti con Camarda e Alesi - si fanno raggiungere nel recupero, prima del gol decisivo di Camporese all’ultimo secondo. Un successo, il primo con Oddo in panchina, oltremodo fondamentale per evitare la retrocessione diretta: il Milan ora è momentaneamente al diciottesimo posto. Primo tempo vivace. Al 10’ ospiti vicini al vantaggio, Bifulco manda a lato da centro area. Il Milan tiene botta e al 23’ la sblocca: imbucata di Branca per Camarda, che di punta buca Neri a fil di palo. Nel finale di frazione i rossoneri raddoppiano: Ianesi serve Alesi, che dal limite piazza un gran destro a giro. Nella ripresa i molisani riaprono la gara al 10’: Calabrese trova Bifulco, bravo a battere da pochi passi Nava. I padroni di casa difendono bene, ma al 47’ Malaspina tocca di mano nella sua area: dal dischetto Di Nardo pareggia. Quando ormai l’ennesima beffa sembra concretizzarsi, il Milan trova il gol vittoria al 50’: punizione di Alesi, sponda di Turco e colpo da biliardo di Camporese.

MILAN FUTURO-CAMPOBASSO 3-2 (2-0) Marcatori: 23’ pt Camarda (M), 45’ pt Alesi (M), 10’ st Bifulco (C), 47’ st Di Nardo (C), 50’ st Camporese (M).