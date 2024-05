Il nuovo Milan balla sulle punte. Zirkzee, Sesko, Guirassy, David. Un quartetto di candidati per la successione di Giroud

Il Milan volta pagina. Archiviato il lungo addio a Pioli, c’è il futuro a bussare alla porta. Di mezzo, però, l’amichevole in Australia di venerdì, contro la Roma, sicuramente non accolta a braccia aperte dai giocatori. In panchina ci sarà Bonera, già nello staff di Pioli e prossimo allenatore dell’Under 23 rossonera, in caso di ammissione della seconda squadra del Milan in Serie C, sulla scia di Juventus e Atalanta. Poi, nei primi giorni di giugno, l’annuncio di Fonseca. Il portoghese, dopo aver parlato con Lille e Marsiglia, ha scelto di tornare in Italia dopo l’esperienza alla Roma.

Intanto, salutati anche i 49 gol segnati da Giroud nel suo triennio in rossonero, bisogna chiudere per il “bomber“. Zirkzee (23 anni, 12 gol stagionali) è seguito da tempo, bisogna vedersela anche con la nuova Juventus di Thiago Motta e con le sterline dell’Arsenal. La clausola è da 40 milioni, il Bologna dovrà dividere la somma (quasi per metà) con il Bayern Monaco e ha chiesto al giocatore di decidere entro dieci giorni. Clausola più significativa quella di Sesko: 65 milioni per il 20enne da 18 gol nell’ultima stagione. Anche qui il tempo stringe ed è stato chiaro l’agente, Basanovic: "Resterà in Europa. Squadre di Premier e Serie A lo vogliono, ma anche il Lipsia ha fatto un’ottima proposta per trattenerlo. Vogliamo decidere prima dell’Europeo". Non passano di moda le alternative. Settimana scorsa il Milan ha incontrato lo Stoccarda: vari argomenti sul tavolo, tra i quali Guirassy, legato ai tedeschi da un’abbordabile clausola da 17,5 milioni. Ventotto anni e altrettanti gol in Bundesliga (altri due in Coppa di Germania), sul guineano c’è in forte pressing anche il Borussia Dortmund.

Fonseca, infine, potrebbe portare in dote David, apprezzato anche dalla Roma. Per il 24enne canadese stagione dai numeri notevoli con il Lille: 19 centri in Ligue 1, altri 4 in Conference e 3 in Coppa di Francia. Il Milan, in attacco, vanta già numeri importanti, al di là dell’addio di Giroud: su tutti, quelli di Leao (15 gol e 14 assist quest’anno in tutte le competizioni) e quelli di Pulisic (15 gol e 11 assist). Le alternative ci sono già: Okafor e Chukwueze. Poi, la questione Jovic: esercitare l’opzione di rinnovo o puntare su un altro profilo come Pinamonti che, non a caso, è stato valutato nei giorni scorsi. Ma serve la punta, magari anche al plurale. La tifoseria è ancora in rotta con la società, vedasi i fischi di sabato. Ibrahimovic, sui social, ha pubblicato una sua foto, in panchina, con la scritta "4-3-3": gli esterni ci sono, adesso manca (almeno) un centravanti.