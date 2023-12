Il nuovo Milan pesca in panchina. Pioli ha trovato le sue alternative

L’amarezza del Milan per l’eliminazione in Champions League deve essere rapidamente archiviata per guardare con rinnovato entusiasmo alla corsa in campionato, partendo da un dato positivo: gli acquisti del mercato estivo, che fino a poco tempo fa non avevano ancora dato il contributo atteso, hanno finalmente mostrato segnali incoraggianti per il prossimo futuro del Milan.

Tra tutti, a prendersi la scena al St. James’s Park di Newcastle è stato senza dubbio Samuel Chukwueze, l’investimento più oneroso fatto la scorsa estate: il gol che ha firmato la rimonta in casa degli inglesi (arrivato dopo 68 secondi dal suo ingresso in campo) ha permesso al Diavolo di assicurarsi il pass per i sedicesimi di Europa League, un traguardo fondamentale per dare un contributo alle casse societarie e infondere morale alla truppa. "Sono contento per lui, è un bravo ragazzo che lavora tanto e sono sicuro che sarà importante per noi", le parole del capo scout del Milan Geoffrey Moncada, che suonano come un rinnovato attestato di fiducia nei confronti del nigeriano, chiamato ora a dare continuità di prestazioni dopo un inizio balbettante, già a partire dal derby lombardo di domani alle 12.30 contro il Monza. L’ex Villarreal, uscito malconcio dalla sfida di Champions, ieri si è allenato con il resto del gruppo ed è pronto a giocarsi una maglia da titolare con Christian Pulisic sull’esterno di destra.

A dare segnali di vita confortanti da Oltremanica è stato anche l’ex Viola Jovic, indirizzato sempre più verso la titolarità per il match con la squadra di Palladino, facendo così rifiatare il trentasettenne Giroud: l’impatto del serbo, una volta subentrato contro i bianconeri mercoledì sera, è stato più che positivo soprattutto dal punto di vista della mentalità e dell’approccio alla gara, un trend che dura ormai da diverse partite e la speranza, ora, è che la curva possa alzarsi esponenzialmente regalando a Pioli una valida alternativa al numero 9 francese, soprattutto in vista dei prossimi impegni in Europa League. Dopo la prima rete trovata contro il Frosinone (dove ha fornito anche un assist a Tomori per il 3-0 finale), Jovic si è ripetuto al Gewiss Stadium siglando il momentaneo 2-2 e per questo è possibile che il tecnico emiliano voglia sfruttare l’onda positiva.

La notte di Newcastle ha lasciato impressioni positive anche su Okafor, rientrato a pieno regime dopo l’infortunio al bicipite femorale destro accusato giorni fa: entrato a gara in corso, lo svizzero ha avviato l’azione dell’1-2 concludendola con l’assist perfetto per il nigeriano. I cambi optati da Pioli, dunque, hanno dato la scossa necessaria al Diavolo per espugnare il fortino inglese e ora reclamano spazio: per questo la dirigenza rossonera farà una valutazione sulle loro prestazioni prima di pensare a grandi investimenti in attacco a gennaio.