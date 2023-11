Il rossonero. Chukwueze e Pulisic ko. Chance per l’argentino

Con Samuel Chukwueze ancora afflitto dal problema muscolare rimediato con la sua Nazionale e Christian Pulisic tuttora alle prese con la contrattura agli adduttori accusata nella sfida contro il Napoli di domenica, Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù e la partita casalinga di domani contro l’Udinese (in cui mancherà anche Kalulu, ieri operato al tendine del retto femorale sinistro e fuori per quattro mesi) potrebbe rappresentare l’esordio da titolare per Luka Romero. L’esterno argentino classe 2004, giunto a Milanello la scorsa estate a parametro zero dalla Lazio, è pronto a coprire la fascia destra dimostrando tutta la sua voglia di incidere e dare il suo contributo alla causa.

Trequartista o esterno d’attacco, ha esordito tra i professionisti il 25 giugno 2020 con la maglia del Maiorca contro il Real Madrid all’età di 15 anni, diventando il più giovane calciatore a giocare in Primera Division, e la scarsa esperienza accumulata su palcoscenici importanti potrebbe giocare a suo sfavore, anche se il tecnico emiliano ha sempre speso parole di stima verso l’ex biancoceleste, confermando che le aspettative nei suoi confronti sono alte. Per Luka, dunque, l’incontro serale contro i friulani (test fondamentale da non sbagliare dopo le sconfitte con Juve e PSG e il pareggio contro i partenopei) rappresenterà una chance importante da sfruttare appieno per mettere in mostra le sue doti: Pioli lo ha buttato nella mischia del Maradona dopo il problema accusato dall’americano, ma la serata di Romero è stata decisamente in chiaroscuro, considerato che da un fallo commesso dall’esterno è arrivata la punizione del 2-2 finale, mentre una sua giocata ha portato al cartellino rosso rifilato a Natan.

Per questo la voglia di riscatto nell’argentino è tanta: durante le amichevoli estive disputate, ha strappato i consensi di tutto l’ambiente rossonero, segno che solo il tempo e la costanza potranno agevolare il processo di maturazione di un giovane alla caccia dell’exploit. Un anno fa, precisamente il 10 novembre 2022, l’ex laziale ha trovato il suo primo gol in Serie A nella partita contro il Monza, decisiva per regalare i 3 punti a Sarri, e la speranza del Diavolo è che il numero 18 possa ripetersi presto con la maglia rossonera addosso, soprattutto in un momento storico in cui tutta la squadra fatica a trovare concretezza sotto porta. L’accettazione della panchina hanno contraddistinto i primi mesi al Milan di Luka, conscio che se non dovesse arrivare l’attesa svolta potrebbe anche lasciare la Madonnina a gennaio per farsi le ossa altrove in prestito. Il diciannovenne si è legato al club di via Aldo Rossi con un contratto di quattro anni, con scadenza dunque nel 2027, venendo definito in estate un grande colpo in prospettiva da parte della nuova dirigenza, conveniente anche sotto il punto di vista economico.