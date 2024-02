In casa rossonera. Parità di genere e razzismo: "Noi un modello»

Da una parte l’impegno costante del Milan nei confronti del proprio settore femminile, dall’altra, quello della condivisione dei valori positivi dello sport e nella lotta ai pregiudizi. Di questo e molto altro la Head of Women’s Football Elisabet Spina ha parlato ieri in occasione della conferenza organizzata al City Ground di Nottingham che ha affrontato tematiche importanti come la lotta al razzismo e la gender equality. Il grande lavoro che il club sta portando avanti per migliorare l’evoluzione del calcio femminile va di pari passo con la condivisione di valori come quello della parità di genere. "Siamo orgogliosi di prendere parte a un evento di così alto livello come unico club italiano. È stato riconosciuto il valore dei nostri investimenti: vogliamo diventare un modello per lo sviluppo del calcio femminile che non deve necessariamente seguire la stessa strada del maschile ma tener conto di alcune specificità. I nostri investimenti non sono solo volti a sensibilizzare il cambiamento culturale, ma anche a intervenire concretamente sulle strutture", le parole di Spina. I.C.