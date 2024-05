Intanto Maignan va nuovamente ko: non sembra a rischio la sua partecipazione in Germania con la Francia. Pioli via dal Milan: con la Salernitana è l’ultima

Ieri è stato il giorno della certezza dell’addio di Pioli al Milan. Dopo quasi cinque stagioni, impreziosite da uno scudetto e da un approdo alle semifinali di Champions, l’allenatore emiliano lascia il Diavolo e la separazione sarà consensuale, con un anno di anticipo sulla scadenza sul contratto. La sua partenza scatena un domino estivo sulle panchine delle big di A, con implicazioni all’estero. Al Milan potrebbe arrivare De Zerbi, ma non è tramontata l’ipotesi Fonseca. Pioli, poi, potrebbe finire davvero al Napoli, sempre che De Laurentiis non riesca a piazzare il colpaccio Conte. Che pure piacerebbe non poco al Milan. E c’è poi la grande variabile di Gasperini, fresco dello storico trionfo di Europa League. "Ora è come avere una moglie e dei figli e vedere una donna bellissima", ha detto Gasp, facendo intendere che una big lo vorrebbe: probabilmente proprio il Napoli.

Intanto brutte notizie dall’infermeria. Che per Mike Maignan non sia stata un stagione particolarmente positiva è un dato di fatto e la conclusione va proprio in questa direzione. Nell’ultimo allenamento, infatti, il portiere, come comunicato dal club, "nell’effettuare una parata ha riportato la lussazione del quinto dito della mano sinistra. Prontamente ridotta, i successivi esami radiologici hanno escluso fratture. Indosserà un tutore per una settimana fino a nuovo controllo specialistico". Niente Salernitana quindi, ma quanto meno non sembra a rischio la partecipazione all’Europeo con la Francia, dopo che Maignan era già stato costretto a saltare l’ultimo Mondiale in Qatar per infortunio.

In vista della sfida di sabato sera contro la Salernitana, quando il Milan scenderà in campo con la nuova maglia per la prossima stagione, Stefano Pioli (che incontrerà i giornalisti in conferenza oggi alle 14.30) sembra intenzionato a riproporre la miglior formazione: davanti a Sportiello ci saranno Calabria, Tomori, Kjaer e Theo Hernandez, Bennacer e Reijnders a centrocampo, Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro Giroud. Il francese vuole congedarsi dal pubblico di San Siro con un gol, prima di ricevere insieme a Kjaer il saluto del popolo milanista al termine della partita.