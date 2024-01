Jovic e Okafor, decisivi contro i bianconeri, dovrebbero restare ancora fuori. Pioli punta sugli irriducibili di Udine

Reduce da quattro vittorie consecutive in campionato, Stefano Pioli viaggia verso la riconferma dell’undici titolare che ha espugnato Udine, al termine di un match condizionato dalle offese razziste a Maignan. L’emergenza, d’altronde, non offre troppe alternative: ai box Kalulu, Thiaw, Tomori e Caldara in difesa, oltre a Pobega in mediana, con Chukwueze ancora indisponibile a causa degli impegni con la Nigeria in Coppa d’Africa e Bennacer sulla via del ritorno vista l’eliminazione dell’Algeria.

Nonostante i gol segnati in Friuli, Jovic e Okafor dovrebbero partire ancora una volta dalla panchina, anche se Jovic prova a insidiare una maglia da titolare al centro dell’attacco, dove a sostenerlo troverà in tutta probabilità Pulisic, Loftus Cheek e Leao, nel 4-2-3-1 che dovrebbe vedere la riconferma di Adli e Reijnders in mediana, con Calabria, Kjaer, Gabbia ed Hernandez a protezione di Maignan. Se sensazioni e indiscrezioni saranno confermate, Pioli dovrebbe quindi puntare a partita in corsa su Jovic, Okafor, Musah, Florenzi, per un cambio ritmo da centrocampo in sù in caso di bisogno o per gestire match ed energie, qualora il match dovesse prendere la piega giusta.

m. g.