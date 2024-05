Juve e Milan: le mosse del futuro. Cambiaso resta, arriva Fonseca

di Michael Cuomo

Paolo Montero e Raffaele Palladino nascono alla Juventus, sotto il segno di Marcello Lippi: il primo era pilastro, l’altro era il talento del vivaio che prendeva contatto con la realtà dei grandi. Oggi il piano è lo stesso, anzi: è l’allievo che ha superato il maestro, perché Montero questa sera saluterà lo Stadium per andare poi a guidare la Next Gen che verrà, Palladino invece lo farà da avversario e da ex, in attesa che il futuro possa riservargli un balzo all’insù. Senza una proposta convincente, non è da escludere la permanenza in Brianza: "Aspettate i primi di giugno e saprete", avverte. Intanto c’è Juve-Monza, che per il tecnico dei brianzoli è un cerchio che si chiude, iniziato proprio con una vittoria sui bianconeri, e che allo Stadium sarà l’occasione per salutare Alex Sandro e mostrare la Coppa Italia senza il suo volto più importante, quello di Massimiliano Allegri.

Poteva essere anche la sfida tra Dusan Vlahovic, premiato come miglior attaccante del campionato, e Di Gregorio, in cima alla lista nel reparto portieri, fermato però da una botta al costato. Per lui sarà solo un arrivederci, perché è sempre più prossima alla chiusura la trattativa che lo porterà nella nuova Juventus di Thiago Motta: al Monza una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni. Restando tra i pali, questa sera panchina per Szczesny: gioca Perin, partente, poi spazio a Pinsoglio. Difesa solita, a centrocampo scalpita Fagioli con Alcaraz: fuori Rabiot, per un affaticamento. Davanti ipotesi tridente con Yildiz e Chiesa a sostegno di Dusan. Una prova generale di quello che potrebbe essere tra qualche mese. A proposito di Thiago, anche qui la strada è ormai segnata: accordo trovato da mesi, addio ufficializzato al Bologna e appuntamento a inizio settimana per definire dettagli e programmazione. Quest’ultima già tracciata anche sul campo, con i rinnovi di Cambiaso fino al 2029 e quello di Rugani, con nuova scadenza al 2026.

Le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-4-3): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Fagioli, Iling; Chiesa, Vlahovic, Yildiz. Allenatore: Montero.

MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Carboni A.; Pessina, Bondo; Colpani, Dany Mota, Zerbin; Djuric. Allenatore: Palladino.

Arbitro: Ferrieri Caputi.

Tv: 18 Dazn.