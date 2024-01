Juve, nuova missione. Ancora la Salernitana. Yildiz è la garanzia

Per il titolo d’inverno non c’è più nulla da fare, sempre che l’obiettivo abbia mai solleticato Allegri. Ma la Juve che oggi ritrova la Salernitana, stavolta all’Arechi, ha la non indifferente missione di riproporre le bollicine di Coppa Italia. Il 6-1 di Torino potrebbe essere stato il manifesto della nuova Signora, più votata al bel gioco – che l’avrebbe mai detto – e gioiosamente irriverente per come sa sfruttare le sue forze più fresche.

La rivoluzione di Max potrebbe aver definitivamente mollato gli ormeggi. Tanto che l’assenza odierna di Chiesa, mattatore nell’ultima sfida allo Stadium bloccato dopo una botta non grave al ginocchio, preoccupa il giusto. Ci sarà Yildiz a far coppia con Vlahovic, e la fase offensiva non dovrebbe risentire di quelle difficoltà che erano all’ordine del giorno fino ad appena un mese fa. A Salerno ha faticato non poco il Milan prima di Natale, la Signora vorrà imporsi nuovamente anche per ribadire le gerarchie attuali. Vero è che i campani vorranno rialzarsi dopo i sei schiaffi di Torino e non sarà una sfida emotivamente scontata.

A centrocampo, spazio a Nicolussi Caviglia, già testato e promosso, data la squalifica di Locatelli. Out anche Cambiaso, influenzato. Quinto di destra sarà Weah, con McKennie ad affiancarlo da mezzala, a sinistra tocca a Kostic.

I bianconeri respirano il futuro e sul mercato hanno sondato il terreno per Tiago Djalò, in scadenza a giugno e nel mirino anche dell’Inter. La dirigenza, infatti, nei prossimi giorni incontrerà gli agenti del giocatore per capire quali saranno le richieste da parte del difensore del Lille: al momento si parla di un affare intorno ai 2 milioni di euro più bonus.

Le probabili formazioni.

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyonber, Bradaric; Legowski, Maggiore, Martegani; Candreva, Tchaiuna; Simu. Allenatore: F.Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Tv: ore 18 Dazn.