Kjaer si fa sentire. Tomori e Pulisic, due jolly preziosi

MAIGNAN 6,5. Compie l’ennesimo miracolo su Colpani in una partita senza particolari patemi.

FLORENZI 6,5. Inizia largo nel centrocampo a destra per poi scalare a terzino: non disdegna la conclusione a rete, ma Di Gregorio chiude la saracinesca.

KJAER 6,5. Rientro importante, si supera su D’Ambrosio rimediando a una disattenzione di Tomori.

TOMORI 6,5. Prestazione di livello: parte come braccetto di destra a tre, poi passa a sinistra dopo l’infortunio di Pobega e infine affianca Simic. Duttilità.

THEO HERNANDEZ 6,5. Capitano per l’occasione, torna a sinistra e regala tanti spunti offensivi. Mostra brillantezza.

LOFTUS-CHEEK 6. Prova diligente, ma senza acuti: fa valere la sua fisicità.

REIJNDERS 7,5. Realizza il gol più veloce del Milan in stagione e partecipa all’azione del 3-0 di Okafor.

POBEGA 6. Terzo centrale di sinistra, è costretto ad alzare bandiera bianca dopo 20 minuti per un problema muscolare.

PULISIC 6,5. Spina nel fianco monzese, è un pericolo costante e la traversa colpita ne è la prova tangibile. Grande aiuto a centrocampo.

GIROUD 6,5. Assistman per il tris, ha pochi palloni interessanti da sfruttare e finisce esausto.

LEAO 6,5. Regala il suggerimento perfetto per Simic e dimostra di avere una condizione in crescendo.

ALL. PIOLI 7. Prova convincente di tutto il collettivo: a preoccupare sono i due infortuni.

Simic 7. Esordio in serie A per il centrale classe 2005: favola di Natale. Bartesaghi 6. Senza infamia né lode. Bennacer 6. Minuti sulle gambe per tornare al top. Okafor 7. Entra e infila subito Di Gregorio per il tris ma è costretto a uscire poco dopo. Chukwueze sv.

Voto squadra 7

i. c.