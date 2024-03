La novità. Ecco Kirovski, il primo dirigente scelto da Ibrahimovic

Se è vero che Gerry Cardinale ha virtualmente messo il Milan nelle mani di Zlatan Ibrahimovic affidandogli da qualche mese il ruolo di “Senior Advisor“ di RedBird, allora la prima mossa del totem svedese non può passare inosservata. Dopo sussurri e indiscrezioni durate qualche settimana è in arrivo Jovan Kirovski, californiano classe 1976, ex calciatore e per molti anni dirigente dei Los Angeles Galaxy, nella Major League Soccer (MLS) statunitense. Ricoprirà un ruolo dirigenziale e di collegamento tra settore giovanile e prima squadra. Di fatto un direttore sportivo vero e proprio.

Kirovski sembra destinato a essere, ancora una volta, un precursore. Nel 1992, in un momento particolare per il “soccer“ in cui la ribalta dei club europei di primo livello sembrava una chimera per i calciatori statunitensi, l’uomo scelto oggi da Ibrahimovic per il Milan che verrà, era un ragazzino che coraggiosamente aveva attraversato l’oceano diventando il primo americano a firmare un contratto con il Manchester United (senza poter mai giocare in prima squadra per un mancato permesso di soggiorno). Poi riuscì a vincere, da comparsa, una Champions a Dortmund (nel 1996), ma soprattutto negli anni ha saputo crearsi una rete di contatti con i campioni europei che lo hanno aiutato nel suo boom nel calcio Usa. Mai un ruolo da protagonista da giocatore, ma gregario affidabile e leader all’interno dello spogliatoio.

Quindi le esperienze con Fortuna Colonia e Sporting Lisbona, prima di tornare in Inghilterra e vestire le maglie di Crystal Palace e Birmingham. Nel 2004, il definitivo ritorno negli Stati Uniti: in Major League Soccer, ha vissuto parentesi con alterne fortune con i colori di Los Angeles Galaxy, Colorado Rapids e San José Earthquakes. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, è rientrato a Los Angeles, chiudendo la sua carriera da calciatore anche con 69 caps e 9 gol con la nazionale a stelle e strisce. E fu proprio Kirovski, nel 2018, a convincere Zlatan ad approdare in MLS per sposare il progetto tecnico del Los Angeles Galaxy.

Ora i due si ritrovano per un progetto nuovo, intrigante e tutto da scoprire. Con una garanzia per il popolo rossonero: firmata Ibra. Giulio Mola