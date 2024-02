La nuova ambizione del Diavolo. Parte la caccia all’Europa League

Abbandonato il cammino in Champions League, il Diavolo punta dritto a Dublino e alla finale di Europa League per poter scrivere un’inedita pagina di successi nella storia del club di via Aldo Rossi: questa sera, alle ore 21, i rossoneri aprono San Siro al Rennes e ai suoi 7mila tifosi al seguito per provare ad aggiudicarsi il primo round dei playoff. "Questa è una competizione molto importante, anche se è un gradino sotto la Champions. Ci sono tante squadre di livello, il fatto che il Milan non l’abbia mai vinta è una motivazione in più. Dobbiamo essere ambiziosi, ora dobbiamo superare il turno" l’analisi di Pioli che, prima di inserire la sua squadra tra le favorite, chiede di aspettare il doppio duello con i francesi, preferendo indicare Liverpool, Bayer e Atalanta come le più titolate alla vittoria finale.

Settimane di studio approfondito portano il tecnico emiliano a usare grande cautela nei confronti della compagine avversaria, dotata di talento, velocità, verticalità e abituata a un campionato molto diverso da quello italiano: "Bisogna affrontarli con grande attenzione e cura. Noi però veniamo da un percorso dove quattro anni fa molti erano debuttanti in Europa e ora invece hanno maturato esperienza". La buona notizia per Pioli è il recupero di Simon Kjaer dopo il problema muscolare accusato contro il Napoli ("Sta bene, credo possa essere della partita") mentre Chukwueze, rientrato a Milanello e applaudito dai compagni dopo la finale in Coppa d’Africa, sarà assente stasera ma verrà convocato per il Monza. Consigliere fidato di Pioli, avendolo affrontato due volte con il Villareal, Matteo Gabbia ha confermato le qualità del Rennes: "E’ una squadra molto valida, verticale, con giocatori veloci e dinamici. Io sto andando bene? È la costanza nel lavoro e nella mia esperienza lontano da qui ho imparato a essere più spavaldo".

La formazione pensata e decisa è la migliore schierabile, con Florenzi a sostituire l’infortunato capitan Calabria, e con Musah a insidiare la titolarità di Bennacer accanto a Reijnders.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Reijnders, Bennacer, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud. All. Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doue, Wooh, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, Gouiri; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan.

Arbitro: Dabanovic.

Tv: ore 21 Tv8, Dazn, Sky.