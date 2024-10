La prima squadra. Punte sotto esame. Jovic verso l’addio

In scadenza a giugno 2025, fuori dalla lista Champions e dai radar di Fonseca: Luka Jovic, sul punto di partire già a fine mercato estivo, ha i bagagli (quasi) pronti per gennaio. Sulla punta 26enne potrebbe esserci anche la Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic. Sotto esame anche Okafor (possibile chance contro l’Udinese al posto di Abraham): lo svizzero, però, è un jolly che potrebbe tornare (più) utile in caso di partenza del serbo. E sotto esame c’è anche Chukwueze: seguito, in tal senso, Skov Olsen (24 anni, Brugge). Al centro e in difesa invece, visto l’infortunio di Bennacer e il contratto di Calabria (scadrà a giugno, piace al Galatasaray), tornano a scaldarsi le piste Chukwuemeka (Chelsea) e Tiago Santos (Lille). L.M.