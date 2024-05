La seconda squadra. Nel cassetto c’è il progetto dell’Under 23. Pronto il terreno di gioco a Solbiate Arno

Abate a lezione da Allegri, Bonera a prendere ulteriore confidenza con la Serie C in vista della probabile partecipazione del Milan Under 23 al prossimo campionato di Lega Pro. Insieme agli altri corsisti del Master Uefa Pro, il tecnico della Primavera è stato due giorni a Torino: momenti di formazione con Allegri e i suoi collaboratori, poi sul campo per assistere a due allenamenti (martedì e ieri). Bonera invece, attualmente nello staff di Pioli, martedì sera era a Gorgonzola a osservare i playoff di Serie C tra Giana e Pro Vercelli. Il Milan da tempo valuta di iscrivere una squadra U23 tra i professionisti, come già fatto da Juventus (da sei anni) e Atalanta (alla prima esperienza in stagione). Pronto anche il terreno di gioco: il Chinetti di Solbiate Arno, a pochi chilometri da Milanello. L.M.