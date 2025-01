LA VIGILIA. Marotta, regalo in contropiede all’ambasciata. A Ibra la maglia della doppia stella nerazzurra

Galeotta fu la visita all’ambasciatore italiano in Arabia Saudita, Carlo Baldocci, che ha accolto nella sua residenza a Riad una delegazione delle quattro semifinaliste di Supercoppa. Tutte con magliette da regalarsi (tranne il Milan) e altri doni (piatti e targhe celebrative). Così c’è stato spazio anche per il particolare “scambio“ tra il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic. Ibra, ex Inter, si è visto consegnare la maglia con la seconda stella nerazzurra, conquistata aritmeticamente proprio contro i rossoneri nel derby dello scorso aprile. Sorrisi da ambo le parti e distensione dopo la frecciata di Gerry Cardinale ("hanno vinto lo scudetto e poi sono falliti"). Lo stesso Marotta ha commentato: "Abbiamo scherzato prima della foto, Zlatan mi ha fatto una battuta. È stata una cosa bella, piacevole e simpatica".