L’attesa. Il ritorno di Ibrahimovic è sempre più vicino. Interfaccia con lo spogliatoio e consulente RedBird

Sembra essere questione di giorni (probabilmente la settimana prossima), il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: stavolta lo svedese tornerà con una veste inedita e cucita addosso alle sue personali richieste. Lo svedese, infatti, non avrà una carica dirigenziale nell’organigramma del club ma sarà un consulente in grado di agire sia a livello di uomo immagine che come interlocutore di Pioli sulle questioni di campo, interfacciandosi con lo spogliatoio. Il suo arrivo non dovrebbe depotenziare il lavoro dell’ad Furlani e le decisioni sul mercato continueranno ad essere prese in maniera collegiale.Il.Ch.