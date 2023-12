Leao in gabbia Pioli cerca un altro Milan

Né vittima, né supereroe né, tantomeno, capro espiatorio: Stefano Pioli sa bene come si sente e sa che, in qualità di tecnico del Milan, ha oneri e onori e la priorità al momento è quella di espugnare il Gewiss Stadium battendo l’avversario di una vita, quel Gian Piero Gasperini che sta affrontando dai tempi delle giovanili di Bologna e Juve più di vent’anni fa.

Per dimostrare che il suo Diavolo abbia superato il periodo nero dei 2 punti in 4 partite serve continuità e dopo le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Frosinone, a dispetto dei tanti infortuni, la sfida alla Dea è l’occasione giusta per rilanciarsi in campionato con rinnovata fiducia: il ritorno dopo due giornate di squalifica di Olivier Giroud per guidare l’attacco è la seconda buona notizia dopo quella del rientro in gruppo (e a San Siro per manciata di minuti) di Bennacer: "Ha bisogno di un po’ di tempo, ha fatto un recupero incredibile con grande costanza. Lo aspettiamo al 100% della forma, prestò sarà titolare" la speranza del tecnico che, invece, dovrà nuovamente fare a meno di Simon Kjaer, guarito dal problema muscolare ma tuttora alla ricerca della condizione migliore, e Okafor, ancora ai box, mentre Leao ieri pomeriggio è rimasto sotto la Madonnina nonostante ci fosse una speranza di vederlo tra i convocati. Una scelta che punta alla prevenzione considerato che il portoghese ha svolto solo degli allenamenti parziali in gruppo: in questo modo il numero 10 potrà essere pienamente disponibile per la fondamentale trasferta di mercoledì sera a Newcastle che deciderà del futuro in Champions del Diavolo. Nessuna distrazione, però, dal traguardo di giornata, quell’Atalanta che, Pioli ne è consapevole, ha sempre dimostrato grande tenacia e che lotterà fino alla fine per un posto in Europa come il Milan.

Anche se le ambizioni del tecnico emiliano sono più alte: "L’obiettivo minimo è il quarto posto, ma possiamo fare anche di più. Il calcio che facciamo ha radici profonde, conoscenze certe".

L’avversario più sotto la lente sarà, ovviamente, l’ex di giornata Charles De Ketelaere ("Lo sto seguendo molto, gioca in un ruolo più offensivo ed è partito bene. Doveva capire certe situazioni, è un giocatore di prospettiva") mentre chi sembra essere in difficoltà, tra voci di mercato e un rendimento sotto livello, è Rade Krunic: "Il problema è la condizione, ora ha avuto un calo. Ci sono compagni che stanno meglio di lui" la chiosa pioliana. Rispetto alla sfida con il Frosinone, oltre al ritorno del francese al posto di Jovic ("Deve lavorare sull’intensità"), una possibile novità potrebbe essere la scelta di Romero come attaccante esterno di destra rispetto a Chukwueze, per il resto nessun cambiamento compresa la conferma di Theo Hernandez centrale.