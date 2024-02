Leao l’uomo-assist. Adli in sofferenza. Florenzi è un leone

MAIGNAN 6. Primo tempo inoperoso, poi alza il muro: il palo lo salva su Simic.

CALABRIA 6. Buon approccio ma è costretto a lasciare il campo per infortunio.

KJAER 5,5. Non usa il fioretto per fermare il Cholito e suda 7 camicie: fatica a contenere Kvara.

GABBIA 6,5. Antenne dritte e determinazione: propositivo, non si limita a fare buona guardia ma si vede anche in attacco.

THEO HERNANDEZ 7. Letale, decide la partita quando la confusione rischiava di prendersi la scena. Man of the match.

BENNACER 6. Torna titolare ma non fornisce l’atteso contributo in termini di intensità e qualità: va in aiuto per arginare Politano e Kvara. Un disimpegno errato poteva costare caro.

ADLI 5,5. Va in supporto della retroguardia quando il georgiano di Mazzari semina il panico: spesso va in sofferenza.

PULISIC 6. Non brillantissimo, ingaggia con Mazzocchi e Zielinski un duello in velocità e fisico: cerca spesso il fondo per sfornare cross invitanti.

LOFTUS-CHEEK 5,5. Le tanto attese incursioni mancano all’appello ma fa a sportellate all’occorrenza e si sacrifica dietro.

LEAO 7. Poco importa che non trovi la via del gol nonostante ci provi: la nuova veste da assistman gli sta a pennello. Raggiunge quota 7 suggerimenti implacabili per i compagni.

GIROUD 6. Partecipa all’azione che porta al gol di Theo e si fa trovare pronto ma calibra male alcuni passaggi.

All. Pioli 7. 220 panchine rossonere festeggiate al meglio ma quanta sofferenza. Florenzi 7. Sfiora il gol e s’immola su Kvara. Leone. Musah 6. Voglia di incidere. Simic 5,5. Rischia l’autogol. Jimenez sv. Jovic sv.

Voto squadra 6,5.

Ilaria Checchi