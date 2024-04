Milan-Lecce, Pioli pensa al turn over: Kjaer torna ad allenarsi in gruppo

Milano, 4 aprile 2024 – La sfida di campionato che il Milan giocherà sabato alle 15 contro il Lecce a San Siro rappresenta una nuova chance di consolidare il secondo posto in classifica per i rossoneri, e una vittoria permetterebbe al Diavolo di arrivare all’appuntamento decisivo nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma nel migliore dei modi possibili. Attenzione alta, però, per il match contro i salentini che sono reduci, dopo l’arrivo in panchina di Gotti, da 4 punti in due partite e due clean sheet consecutivi.

Si rivede Kjaer

Buone notizie per Stefano Pioli: nella seduta di stamattina, infatti, Simon Kjaer si è allenato con il resto del gruppo e il danese viaggia verso una probabile convocazione per la sfida ai salentini di sabato pomeriggio. Discorso differente, invece, per il lungodegente Tommaso Pobega, ancora impegnato in un lavoro individuale. Con il quarto di finale di andata di Europa League alle porte, il tecnico potrebbe optare per un po’ di rotazioni in vista del match con la Roma: Giroud, dunque, partire dalla panchina per lasciare spazio a uno tra Luka Jovic e Noah Okafor, con lo svizzero già schierato come punta nell’ultima trasferta al Bentegodi di Verona dove si è ben comportato. Il serbo invece, è reduce da un periodo positivo dopo un inizio stagionale altamente al di sotto delle aspettative: sono 8 i gol finora realizzati in 24 presenze tra campionato e Coppe ma in questo finale, Jovic è chiamato a dare un contributo maggiore anche per potersi garantire un rinnovo in rossonero fino al 2025. Il Milan, infatti, ha la possibilità di esercitare il rinnovo automatico di un anno sul contratto dell'attaccante, decisione che potrebbe arrivare in base a come il ventiseienne concluderà la stagione.

Al posto dello squalificato Loftus-Cheek, invece, resta viva l’idea di avanzare Bennacer sulla linea della trequarti, con Adli al fianco di Reijnders: l’ex AZ Alkmaar ha disputato 2.215 minuti in Serie A, dietro a Mike Maignan (2.430) e Theo Hernández (2.330) ed è uno degli elementi imprescindibili nello scacchiere di Stefano Pioli davanti a Christian Pulisic (2.001). Nonostante i cambiamenti tattici (dal 4-3-3 al 4-2-3-1) attuati da Pioli, infatti, Reijnders non ha perso il posto da titolare, venendo affiancato di volta in volta dai vari Adli e Bennacer, e da quando gioca tra le fila rossonere il giocatore ha conquistato anche la maglia della Nazionale olandese, trovando il suo primo gol proprio durante l’ultima sosta. Posto in difesa assicurato, invece, per Tomori, che salterà per squalifica l’andata dei quarti europei contro la Roma, ma sia lui che il compagno al centro della retroguardia, Thiaw, sono entrati in diffida. Al prossimo cartellino giallo, dunque, salterebbero un match e il periodo non è dei migliori in campionato, con il Diavolo che, dopo la trasferta a Sassuolo, affronterà prima l'Inter nel derby e poi la Juventus.

Sport for All

Fondazione Milan parteciperà alla Relay Marathon 2024, cuore pulsante del Charity Program della Milano Marathon, che ha il principale obiettivo di raccogliere fondi per sostenere i progetti solidali delle associazioni partecipanti. La Fondazione destinerà i fondi raccolti a sostegno del suo programma Sport for All, attraverso cui da anni si impegna a promuovere l'inclusione sociale e a offrire opportunità di sviluppo personale a giovani con disabilità attraverso l'attività sportiva: alla sua sesta partecipazione, domenica 7 aprile, la charity rossonera schiererà ben 40 squadre, composte da 160 runner che in questa edizione potranno contare anche sulla leggenda rossonera Serginho.