Milan-Lecce, dove vederla. Formazioni: Morata è out, confermato Gabbia. Fonseca cerca conferme

Milano, 27 settembre 2024 – La convincente vittoria ottenuta nel derby di domenica scorsa è stata una importantissima iniezione di fiducia e punti per il Milan che però già quest’oggi, nell’anticipo della sesta giornata contro il Lecce, in programma alle 20.45 a San Siro (diretta su Dazn e Sky Sport), è chiamato a confermarsi per avvicinarsi al meglio all’impegno di Champions League di martedì contro il Bayer Leverkusen. Il rischio di abbassare la guardia dopo una bella vittoria c’è e Fonseca lo sa bene, per questo ha richiamato tutti all’ordine alla vigilia: “Questa partita è molto importante, perché dobbiamo cercare di confermare la nostra crescita. La vittoria contro il Lecce acquista senso e maggior valore se vinciamo anche la partita contro il Lecce, perché dobbiamo confermarci e recuperare punti dalle squadre che ci precedono. Sono motivazioni importanti in vista di questa partita. Quella contro il Lecce è una gara molto insidiosa, perché dopo una vittoria è sempre più difficile. Non possiamo sbagliare. Dobbiamo vincere”. A complicare le cose la possibile assenza di Morata: “È in dubbio perché ha accusato la borsite in un braccio dopo una contusione. Vedremo per la gara… Jovic al suo posto? Non ha quelle caratteristiche, a sopperire alla sua assenza saranno Reijnders o Loftus-Cheek”. Dall’altra parte ci sarà invece un Lecce chiamato a riscattare il ko di Coppa Italia contro il Sassuolo: “Cercheremo di giocare al massimo delle nostre possibilità – ha spiegato Luca Gotti, tecnico dei salentini –. Il Milan si è tolto un peso vincendo il derby dopo un periodo di grande pressione ma noi cercheremo di fargli male. Fonseca ha dimostrato coraggio e penso che continueranno nel solco tattico tracciato nel derby”.

Le possibili scelte di Fonseca e Gotti

Pur con Morata in dubbio, Fonseca non rinuncia al 4-2-3-1 in grado di trasformarsi camaleonticamente in 4-4-2 o 4-2-4. Tra i pali Maignan, con la linea di difesa a quattro del derby confermata: fuori ancora Pavlovic, al centro giocheranno Gabbia e Tomori, supportati sulle fasce da Emerson Royal e Theo Hernandez. In mezzo al campo ci saranno Fofana e Reijnders, chiamato però ad alternarsi sotto punta con Loftus-Cheek, il quale dovrebbe partire inizialmente al centro della trequarti con ai lati Leao e Pulisic e davanti la punta Abraham. 4-2-3-1 a trazione anteriore anche per il Lecce di mister Luca Gotti: Pelmard, Baschirotto e Gaspar formeranno il quartetto arretrato a protezione di Falcone. Coulibaly e Ramadani comporranno invece la diga davanti alla difesa, con Dorgu, l’ex rossonero Ante Rebic e Banda ad agire sulla linea della trequarti, a supporto dell’attaccante Krstovic, il quale dovrebbe essere in campo nonostante gli acciacchi degli ultimi giorni.

Orari e dove vedere la gara: la partita Milan-Lecce, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A, sarà trasmessa quest’oggi su Dazn e Sky Sport (Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders; Leao; Loftus-Cheek, Pulisic; Abraham. All. Fonseca.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Pelmard, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rebic, Banda; Krstovic. All. Gotti.