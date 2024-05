L’OMAGGIO. "Kjaer e Giroud lasciano un’eredità»

Nella sua penultima conferenza della stagione, Pioli ha voluto rivolgere un pensiero a Giroud e Kjaer che lasceranno il Milan a fine stagione: "Sono stati molti importanti. Se poi penso all’anno dello scudetto... Eccezionale, soprattutto nel ritorno: tutti sono andati al di sopra delle proprie potenzialità. In quella stagione c’era una certa magia tra di noi, a Milanello, con l’ambiente e i tifosi. Giroud, Kjaer e Ibrahimovic sono stati fondamentali in questo, anche se Zlatan adesso ha cambiato veste e gli altri due lasceranno". E ancora: "Mi auguro che Giroud possa arrivare a 50 gol (ora è a quota 48). Gli ho parlato, non partirà dall’inizio. In questi anni con i giocatori si è creato un rapporto veramente profondo, soprattutto con quelli che ho allenato di più: è qualcosa che va al di là di tutto".

Pioli vede comunque altri leader in spogliatoio, per il futuro: "Tanti compagni di Giroud, Kjaer e Ibrahimovic hanno avuto ottimi esempi grazie a loro, per ascendente e mentalità. Sono cresciuti nel tempo, hanno imparato: avranno il compito di prendersi più responsabilità".

L.M.