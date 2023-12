Maignan che errore. Theo soffre Candreva. Leao ancora a secco

MAIGNAN 5,5. Reattivo su Dia e Kastanos, impotente su Fazio. Errore grave sul gol di Candreva.

CALABRIA 6. Scarso il dialogo con Pulisic e poca qualità alla catena destra: vicino al tris in extra time. KJAER 5,5. Non una delle sue migliori serate, una botta al naso lo costringe alla sostituzione.

TOMORI 7. Terzo centro in campionato, è più decisivo non solo nel presidiare la difesa con lucidità. Abdica per un problema ai flessori della coscia destra.

THEO HERNANDEZ 5,5. Il feeling con Leao va a sprazzi e soffre eccessivamente Candreva.

LOFTUS-CHEEK 5,5. Ha colpe sul gol di Fazio, continua a regalare prove poco convincenti concedendo troppe ripartenze.

BENNACER 5,5. Ritrova la titolarità dopo 226 giorni: velocizza la manovra ma dimostra di non essere ancora in condizione.

REIJNDERS 5. La fretta lo porta a prendere le decisioni sbagliata: soffre la fisicità dei campani.

PULISIC 5. Impalpabile: fatica a trovare spazi invitanti peccando di precisione nei cross.

GIROUD 5,5. Non pervenuto: è ben imbrigliato da Fazio ma non si carica la squadra sulle spalle. Regala la sponda giusta a Jovic.

LEAO 5. A secco sottoporta da tre mesi, spreca l’occasione di lasciare il segno: impreciso e poco ficcante.

All. Pioli 5,5. Danno e beffa: soffre come un dannato contro il fanalino di coda e perde Tomori. La doppia punta e i cambi in corsa gli danno ragione ma è un punto che non può fargli passare un Natale sereno. Simic 6. Tiene bene il campo. Florenzi 6. Proiezione offensiva. Chukwueze 6. Cerca di dare la scossa. Jovic 7. Al terzo tentativo infila Costil per il gol del 2-2. Sempre più decisivo.

Voto squadra 5.

Ilaria Checchi