MERCATO. A gennaio due rinforzi per il reparto arretrato. Kiwior e Badiashile tra i nomi, Kelly per giugno

Il 2 gennaio si apre la sessione di mercato invernale e gli sforzi della dirigenza rossonera saranno totalmente incentrati sulla ricerca di almeno due difensori centrali: scartata l’ipotesi di prendere svincolati (anche se vista la situazione non sarebbe un dramma), il Milan sfrutterà appieno Simic valutando anche l’ipotesi di un rientro anticipato di Matteo Gabbia, ora in prestito al Villareal. I primi nomi della lista per la difesa sono quelli del polacco dell’Arsenal Jakub Kiwior (l’agente è a Milano) e Benoit Badiashile del Chelsea: il 22enne francese sta giocando poco e potrebbe andare via in prestito. Si allontana, invece, l’arrivo a gennaio di Kelly del Bournemouth, ma Moncada è al lavoro per averlo a parametro a zero a giugno, mentre piace Kelyan Yahia, centrale classe 2006 del Lione. I.C.