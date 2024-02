Mercato Milan: Traoré al Palermo, Pellegrino alla Salernitana

Milano, 1° febbraio 2024 – La finestra di calciomercato sta per chiudersi e in casa Milan si parla di cessioni: Chaka Traoré ha ufficialmente firmato con il Palermo. L'attaccante ivoriano della Primavera rossonera è stato ceduto in prestito con un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita a favore del club di via Aldo Rossi (15%). Questo trasferimento rappresenta una mossa strategica per entrambe le squadre coinvolte, consentendo al giocatore di accumulare esperienza e al Palermo di rinforzare il proprio reparto offensivo.

Parallelamente, un altro giocatore del Diavolo, Marco Pellegrino, ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la Salernitana: il difensore argentino è stato ceduto temporaneamente dai rossoneri fino al 30 giugno 2024, diventando parte della squadra guidata da Pippo Inzaghi: il capitolo siciliano offrirà, così, a Pellegrino l'opportunità di guadagnare minuti in campo e trovare maggiore continuità di prestazioni.

Nessun movimento, invece, in entrata, con il club che ha mancato l'affondo finale per aggiungere un centrale di difesa durante questa finestra di trasferimenti: le trattative per giocatori come Chalobah (che non ha mai realmente convinto la dirigenza di via Aldo Rossi per le sue condizioni fisiche) e Nianzou sono sfumate, con il Siviglia che ha respinto la possibilità di un prestito del proprio giocatore.

Nessun nuovo elemento al servizio di Stefano Pioli che avrebbe voluto beneficiare di un rinforzo anche a centrocampo, considerando anche la partenza di Rade Krunic, trasferitosi al Fenerbahce. Inoltre, il Milan dovrà affrontare il prosieguo della stagione con una rosa numericamente ridotta in mezzo, considerando il lungodegente Tommaso Pobega, che sarà fuori almeno fino ad aprile. Le manovre di mercato sembrano quindi rimandate alla prossima finestra estiva, con il mese di gennaio che ha visto il ritorno anticipato di Matteo Gabbia, rientrato dal prestito al Villareal, e l'arrivo di Filippo Terracciano dall’Hellas Verona. CAMPO Ritorno incoraggiante per Pioli, invece, quello di Ismael Bennacer che questa mattina al centro sportivo di Carnago è tornato ad allenarsi in gruppo: il centrocampista algerino, rientrato dalla Coppa d'Africa con un lieve problema muscolare, sembra aver superato la fase di recupero ed è quindi disponibile per essere convocato per la prossima trasferta a Frosinone, programmata per sabato pomeriggio alle ore 18. Per quanto concerne la formazione titolare, il tecnico emiliano sembra orientato a confermare l'undici che ha disputato le ultime tre partite di campionato contro Roma, Udinese e Bologna, tuttavia, persistono alcuni ballottaggi: in particolare, capitan Davide Calabria potrebbe cedere il proprio posto ad Alessandro Florenzi, mentre la coppia centrale formata da Simon Kjaer e Matteo Gabbia dovrebbe rimanere invariata.

A centrocampo, la presenza di Bennacer verrà attentamente valutata per stabilire se sarà pronto a giocare dall'inizio accanto a Reijnders. Nel caso in cui il numero 4 rossonero venisse risparmiato inizialmente, potrebbe aprirsi spazio per uno tra Adli e Musah, con il giocatore francese che sembra essere in vantaggio. Per quanto concerne l'attacco, il tridente composto da Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao sarà confermato alle spalle dell'unica punta, Olivier Giroud.