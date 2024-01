Mercato. Buongiorno lontano. I rossoneri puntano. Brassier o Kouassi

Nonostante Milan non voglia mollare la presa su Alessandro Buongiorno, le speranze rossonere di vedere il capitano del Torino arrivare alla corte di Pioli nelle prossime due settimane di mercato invernale sono veramente ridotte. Il club di via Aldo Rossi, per cercare di convincere la società granata a cedere il classe 1999, aveva provato a inserire come contropartita tecnica nell’affare Lorenzo Colombo, giocatore cresciuto proprio a Milanello e attualmente in prestito al Monza. Nelle ultime ore, però il presidente Urbano Cairo ha fatto sapere al Diavolo di non essere interessato all’attaccante e di non avere intenzione di cedere il suo gioiello a gennaio, fissando anche il prezzo del suo cartellino per l’estate: 40 milioni di euro non trattabili. I rossoneri valutano altri due obiettivi concreti come Brassier del Brest e Kouassi del Siviglia. Sul fronte cessioni, invece, il recuperato Marco Pellegrino (out oltre due mesi e mezzo a causa della frattura subita al piede) ha attirato l’attenzione del Girona, capolista in Liga, anche se una vera proposta non è ancora arrivata, mentre Luka Romero è sempre più vicino a una cessione in prestito: l’argentino è cercato da Boca Juniors, Almeria, Venezia e Como e con Pioli, finora, ha giocato solo 5 partite tra Serie A e Coppa Italia.I.C.