Mercato, tutto fermo a centrocampo: la rivoluzione parte dalla difesa. Caccia al centrale, piace Lenglet. La pista Guirassy è caldissima

Mentre ieri Rafael Leao e il portiere della prima squadra femminile, Selena Babb, hanno fatto una sorpresa ai giovani pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, le alte sfere di via Aldo Rossi hanno delineato quelle che saranno le manovre a poco meno di due settimane dall’apertura della sessione invernale di mercato: nessun intervento per rinforzare il centrocampo ma caccia aperta a un centrale di difesa, considerati i lunghi infortuni di Thiaw e Kalulu.

Il nome attenzionato è uno, ovvero quello di Clement Lenglet: mancino, il classe 1995 rientra perfettamente nei parametri di Moncada che non ha nascosto l’interesse per il giocatore, il cui cartellino è di proprietà del Barcellona. Attualmente all’Aston Villa, non è mai stato utilizzato in Premier League partendo titolare solo in cinque partite di Conference League e il principale ostacolo è rappresentato dal rilevare parte del suo contratto, contando che il club Blaugrana partecipi al pagamento del resto.

Lenglet arriverebbe con la solita formula del prestito con il Barca che dovrebbe riprenderlo dagli inglesi e girarlo ai rossoneri: il club spagnolo non dovrebbe opporsi ma l’Aston Villa al momento non apre.

Più fumosa l’ipotesi di riprendere Gabbia dal prestito al Villareal, così come si allontana l’idea Juan Miranda per gennaio, con i rossoneri che vorrebbero il vice Theo prima che il terzino vada in scadenza di contratto a giugno. Nonostante l’infortunio di Tommaso Pobega (oggi il consulto che dovrebbe chiarire se il centrocampista dovrà sottoporsi o meno all’operazione) e la probabile partenza di Bennacer per la Coppa d’Africa ("Quando la tua Nazionale ti chiama e stai bene è dura di rifiutare. Se mi convocano sarò disponibile" le parole dell’algerino), la dirigenza non interverrà nel reparto mentre per l’attacco, con Okafor probabilmente out per un mese, gli sforzi si stanno concentrando su un vero numero 9 che sia bravo ad attaccare la profondità: per questo motivo la pista che porta a David del Lille si sta chiudendo (senza contare i 40 milioni chiesti dai francesi) mentre si fa calda quella verso il guineano Guirassy dello Stoccarda (foto), per cui i 17 milioni di euro di clausola non rappresenterebbero un problema.

Il Milan tenterà l’affondo già nei prossimi giorni senza escludere l’alternativa Akor Adams del Montpellier.

Ilaria Checchi