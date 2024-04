Milan, il derby continua: sfida di mercato per Zirkzee (e Buongiorno)

Milano, 25 aprile 2024 – Il derby non finisce mai. Così dopo il 2-1 sul campo che, in casa del Milan, ha consegnato lo scudetto all'Inter, la sfida di sposta sul mercato.

Due gli obiettivi comuni: in attacco Joshua Zirkzee del Bologna, in difesa Alessandro Buongiorno del Torino. I rossoneri sono da tempo alla ricerca del sostituto di Giroud che ha già firmato un contratto con il Los Angeles Fc.

Zirkzee, 11 gol in qui, piace da tempo: arrivato a Bologna dal Bayern, ha una clausola rescissoria di 40 milioni che però vale solo per i tedeschi. In alternativa, si parte da 60 milioni. Il Milan, nella trattativa, può inserire Saelemaekers, attualmente in prestito ai rossoblù e che potrebbe far scontare una decina di milioni. Al contrario dell'Inter, poi, il Diavolo offrirebbe al centravanti la certezza di una maglia da titolare. Ma sul giocatore ci sono anche club inglesi come Manchester United e Arsenal che possono investire molto.

Le alternative non mancano, Serhou Guirassy dello Stoccarda in primis: clausola rescissoria sui 17 milioni, già 27 gol all'attivo in stagione tra campionato e coppa, contattato in gennaio e risentito di recente. Un'altra pista porta a Jonathan David, centravanti canadese del Lille: 24 anni, 17 centri in Ligue 1 più altri 7 tra Champions, Europa League e coppa di Francia. In ottica giovani, invece, viene monitorato il colosso del Lipsia (è alto 195centimetri) Benjamin Sesko: lo sloveno, 20 anni, si è messo in luce in Germania tra campionato (10 reti) e Champions (2).

Capitolo difesa, poi: Alessandro Buongiorno del Torino è un obiettivo fissato da mesi. Ma anche sul difensore centrale classe 1999 la concorrenza si fa via via più agguerrita. Oltre a Milan e Inter, in Italia si è fatto sotto il Napoli, mentre in Europa tra le realtà interessate ci sono Psg e Atletico Madrid, oltre alle solite inglesi.

Movimenti in ottica futura, paralleli a quelli relativi alla successione di Pioli: oltre a Lopetegui e Fonseca, van Bommel starebbe scalando le posizioni, mentre Xavi rimarrà al Barcellona. La testa è comunque anche rivolta (decisamente) al presente. Sabato 27 aprile, alle 18, la sfida a Torino contro la Juventus, terza a cinque punti di distanza dai rossoneri. C'è un secondo posto da difendere.