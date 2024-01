Milan, arriva la bestia nera Udinese. Giroud e Florenzi per invertire il trend

Il Bluenergy Stadium di Udine si prepara ad andare sold out per accogliere il Diavolo nell’anticipo di sabato sera che vedrà la truppa di Pioli impegnata a stanare i bianconeri di Cioffi. La sfida contro i friulani è da sempre ostica per il Milan che lo scorso novembre è stato punito a San Siro dal rigore di Pereyra: l’Udinese cercherà, quindi, di fare il secondo sgambetto stagionale a Maignan e soci che non riescono a vincere sia l’andata che il ritorno contro i bianconeri dalla stagione 2007-2008, mentre l’ultimo successo milanista in trasferta risale all’ 1 novembre del 2020 (con gol decisivo di Ibra). Una vera bestia nera, dunque, per il Diavolo che negli ultimi 10 anni ha racimolato 3 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Un trend che Pioli vuole invertire facendo leva sulla sua migliore formazione, la stessa vista nella convincente prova casalinga di domenica contro la Roma che è costata la panchina a Mou.

Le buone notizie arrivate da Milanello, dove ieri era presente anche lo svedese ad assistere alla sessione mattutina della squadra (sicuramente Zlatan avrà dato un occhio di riguardo a Leao, alla caccia di un gol in serie A scaccia-digiuno), riguardano i recuperi di Alessandro Florenzi e Olivier Giroud: l’attaccante, infatti, è tornato ad allenarsi dopo aver smaltito la febbre accusata negli ultimi giorni, mentre il laterale romano è rientrato in gruppo, così come il portiere Sportiello. Nessuno scossone, dunque, ma un undici titolare confermato, con il rientro in panchina di Marco Pellegrino dopo gli 80’ giocati settimana scorsa tra le fila della Primavera di Abate.

A caricare di positività l’ambiente rossonero in vista della trasferta a Udine ci ha pensato Christian Pulisic, che ieri è stato insignito del prestigioso premio “US Soccer Male Player of the Year“ per il 2023, ovvero il riconoscimento assegnato dalla Federazione calcistica degli Stati Uniti. Il classe 1998, approdato la scorsa estate al Milan, ha subito lasciato il segno realizzando 7 gol e 6 assist in 26 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League, aggiudicandosi pochi giorni fa anche il premio come miglior giocatore della Serie A per il mese di dicembre. "Il 2023 ha significato per me un cambiamento positivo e il primo ricordo che ho è la prima rete segnata con la maglia rossonera al Bologna, anche se il mio gol più bello è stato quello contro il Frosinone dopo aver raccolto un assist da Mike Maignan", le parole dello statunitense. Il bilancio di Pulisic finora è più che positivo, tra gioie sottoporta e partite di livello ("La migliore, senza dubbio, quella contro il Newcastle, culminata con una vittoria emozionante negli ultimi minuti") anche se il momento più speciale per l’ex Chelsea porta alla firma con il Diavolo in via Aldo Rossi: "È stata davvero un’emozione forte e un giorno indimenticabile: avevo mio padre, alcuni amici e familiari accanto".