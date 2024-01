Milan-Bologna 2-2, pari e spettacolo a San Siro

Milano, 27 gennaio 2024 – Pari e spettacolo a San Siro, Milan-Bologna finisce 2-2. La sblocca la squadra di Thiago Motta con il solito Zirkzee, pareggio rossonero allo scadere del primo tempo con Loftus-Cheek. Nel secondo tempo il Milan la ribalta ancora con il centrocampista inglese, ma nel finale Orsolini su calcio di rigore segna il 2-2 definitivo. Tanto rammarico per la squadra di Stefano Pioli, che fallisce due calci di rigore con Giroud prima e Theo Hernandez poi.

Le scelte di Pioli e Motta

Solo conferme nel Milan di Stefano Pioli: in difesa tocca a Gabbia al fianco di Kjaer, ci sono Hernandez e Calabria da terzini. A centrocampo spazio a Reijnders e Loftus-Cheek da mezze ali ai lati di Adli, tocca a Leao e Pulisic agire da esterni nel tridente completato da Giroud. A proposito di tridente d’attacco le scelte di Thiago Motta sorprendono: fuori sia Orsolini che Saelemaekers, giocano Urbanski e Fabbian a supporto dell’unica punta Zirkzee. A centrocampo Aebischer vince il ballottaggio con Moro e affianca Freuler e Ferguson, in difesa torna titolare Beukema insieme a Calafiori, Kristiansen e De Silvestri.

Loftus-Cheek risponde a Zirkzee

Ritmi non elevatissimi in avvio, il primo tentativo è di Zirkzee al 12’: finta di conclusione con destro, sterzata e sinistro debole e centrale bloccato da Maignan. Reazione Milan al 19’: Leao scappa sulla sinistra, va via in velocità a De Silvestri e incrocia con il mancino: attento Skorupski che respinge. Al 29’ la squadra di Thiago Motta la sblocca: ci prova due volte Fabbian trovando la respinta della difesa del Milan, batti e ribatti al centro dell’area con la palla che sul proseguo dell’azione diventa buona per Zirkzee, bravo da posizione defilata a beffare Maignan in mezzo alle gambe. Immediata reazione del Milan: Pulisic rientra sul mancino e pennella per l’inserimento di Kjaer, colpo di testa a botta sicura da parte del danese che termina però alto. Al 40’ lo stesso Kjaer conquista calcio di rigore, Ferguson tenta di anticiparlo ma con la punta del piede colpisce il volto del danese: dal dischetto va Giroud, ma Skorupski lo ipnotizza e blocca il tiro del francese. Al 45’ arriva il pareggio dei rossoneri: Calabria scende sulla destra e serve a centro area Loftus-Cheek, destro di prima intenzione del centrocampista del Milan che buca Skorupski per l’1-1.

Parità a San Siro

La ripresa si apre con una clamorosa chance per il Bologna: Zirkzee riceve a centro area, stop delizioso ad eludere l’intervento di Kjaer, finta per mettere a sedere anche Gabbia e destro da pochi metri dalla porta che termina alle stelle. Il Milan risponde al 63’: su azione da corner la palla viene liberata, Reijnders se la sistema sul destro e calcia a giro trovando l’incrocio dei pali a Skorupski battuto. Al 70’ è Leao a sfiorare il vantaggio: Beukema buca l’intervento di testa, la palla diventa buona per il portoghese che ci prova con il sinistro di prima intenzione mettendo a lato di poco. Al 73’ lo stesso Leao semina il panico sulla sinistra, salta tre uomini in velocità e in area di rigore cade dopo un contatto con Beukema, altro calcio di rigore per il Milan: dal dischetto questa volta va Theo Hernandez, ma centra il palo alla sinistra di Skorupski, secondo penalty fallito dai rossoneri. La squadra di Pioli continua a spingere e all’82’ trova il gol del 2-1: Florenzi riceve da Leao e crossa sul secondo palo, ancora una volta è Loftus-Cheek il più cattivo ad arrivare sul pallone di testa e battere Skorupski. All 90’ Var in azione, Kristiansen manca l’appuntamento con il gol sul secondo palo ma la trattenuta di Terracciano è evidente: dal dischetto va Orsolini, Maignan intuisce ma la palla gli passa sotto le braccia, è 2-2 a San Siro!