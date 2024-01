Milan, contro l'Empoli ballottaggio Simic-Gabbia mentre Jovic scalpita

Milano, 5 gennaio 2024 - Il Milan si sta preparando per l'importante sfida in trasferta contro l'Empoli di domenica alle ore 12:30, ultima giornata del girone di andata: consolidare la sua posizione in campionato dopo il recente successo contro il Sassuolo e il passaggio ai quarti di Coppa Italia contro il Cagliari sarebbe fondamentale per dare continuità di prestazione al gruppo rossonero.

Scelte

Stefano Pioli si trova ad affrontare alcune decisioni importanti per la formazione in campo domenica: sarà ballottaggio tra Jan-Carlo Simic e Matteo Gabbia, rientrato nei giorni scorsi dal prestito al Villarreal, per affiancare sicuramente Kjaer al centro della difesa. Sul fronte dei terzini, Calabria e Theo Hernandez sembrano essere le scelte naturali, ma Pioli potrebbe decidere di dare un po' di riposo al capitano rossonero, schierando Alessandro Florenzi a destra. A centrocampo, il ritorno di Loftus-Cheek è praticamente certo, dopo il riposo contro i sardi in Coppa: l’inglese probabilmente si affiancherà ad Adli e Reijnders con Musah che, pur tornando tra i convocati, potrebbe non partire dal primo minuto a causa della sua recente indisponibilità ma la sua presenza dalla panchina potrebbe essere un'arma importante per cambiare il ritmo della partita. In attacco il tridente composto da Pulisic, Giroud e Leao sembra essere la scelta più logica ma Jovic è pronto a giocarsi la titolarità con il francese facendo leva sulla sua forma attuale e sull’incisività sottoporta dimostrata ultimamente. Se Musah è tornato in gruppo, lo stesso non può dirsi per Okafor, che sta ancora recuperando dalla lesione del muscolo semimembranoso del flessore rimediata nel match di campionato di qualche settimana fa a San Siro contro il Monza. Lo svizzero punta a rientrare in tempo per la gara di mercoledì valida per i quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta o, al massimo, per il successivo impegno di campionato, sempre a San Siro, contro la Roma.

Mercato

Il club prosegue i contatti con l’Hellas Verona per Filippo Terracciano, esterno classe 2003 che piace soprattutto per la sua duttilità visto che può giocare sia a destra che a sinistra, ma la richiesta dei veneti di 7 milioni di euro complessivi è considerata eccessiva dai rossoneri che possono fare leva sull’ok del difensore al trasferimento sotto la Madonnina. Resta l’interesse della Fiorentina ma i toscani sono fermi all'offerta da 2,5 milioni di qualche settimana fa. Intanto la società riflette anche sul classe 2005 Alex Jimenez: la volontà è quella di riscattare il giocatore dal Real per 5 milioni di euro ma i Blancos hanno in mano l'opzione per il controriscatto. Al momento il nome più caldo resta quello di Lilian Brassier, giocatore del Brest valutato 10-12 milioni di euro. Il classe 1999 piace molto al Diavolo che lo prenderebbe sia a titolo definitivo che con un prestito con riscatto ma la concorrenza è alta: Monaco, Porto, Bayer Leverkusen e al PSG sono estimatori del francese. Il Milan non avrebbe abbandonato nemmeno la pista che porta a Lenglet ma il problema principale resterebbe l'ingaggio da 7 milioni netti a stagione: tutto dipenderà dal Barcellona e dal giocatore, che potrebbe anche abbassarsi lo stipendio per poter approdare in rossonero.