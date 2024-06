Milan d’attacco. Guirassy in quota. Gimenez lo insidia

Il ballo delle punte continua. A cambiare, sono musica e passi. E nell’ultima tappa in ordine di tempo si allontanano i canti olandesi su cui danzare calzando i tipici zoccoli. Mentre restano nell’aria le note della polka slovena, ma anche quelle strappate dalle chitarre dei mariachi messicani. Senza dimenticare ritmi tribali e rock canadese. Il dopo Giroud insomma, finito con un "mercì, adieu" dopo 48 gol in un triennio, resta attuale perché non ancora risolto. E allora Zirkzee, Sesko, Gimenez, Guirassy e David sulla lista del Milan. Sul primo, ora, c’è il Bayern Monaco, club che lo ha lanciato: Kompany ha già allenato il centravanti all’Anderlecht (18 gol e 13 assist) e non gli dispiacerebbe avere le sue caratteristiche assieme a quelle della “Scarpa d’oro“ Kane. In più il 40% sulla futura rivendita concordato col Bologna garantirebbe uno sconto accattivante sui 40 milioni di clausola rescissoria (più una quindicina di commissione per l’agente). Difficile arrivare anche a Sesko e alle sue 18 reti stagionali con il Lipsia: qui i milioni sono 65, qui c’è la potenza di fuoco della Premier, in primis dell’Arsenal. Il “piano B“, comunque, c’è da tempo. Vedasi, ad esempio, i recenti contatti con lo Stoccarda: chiacchierata su diversi giocatori, tra cui Guirassy. Clausola abbordabile (17,5 milioni), profilo più maturo (28 anni), stagione da 30 reti totali, mentre nelle precedenti aveva superato di poco la doppia cifra sia in Bundes che con il Rennes. Così, resta più che un’alternativa Santiago Gimenez: colloqui, in questo senso, già nei mesi scorsi per il 23enne messicano che quest’anno ha chiuso a quota 26 gol in campionato e altri tre in Europa con il Feyenoord (23 l’anno scorso). Senza tralasciare la pista francese che porta ancora una volta a Lille. Con Fonseca in panchina nell’ultimo biennio, il 24enne canadese David ha realizzato 26 centri stagionali, sia in quest’annata che nella scorsa. Si balla, insomma. Consapevoli che il centravanti è una priorità assoluta.