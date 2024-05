Milan, ecco il tesoretto. Champions e riscatti. Priorità al bomber

La linea è tracciata, ma adesso il tempo stringe. La questione allenatore in cima alla lista, tra il contratto di Pioli (in scadenza nel 2025) e la sua successione (avanza Fonseca). Subito a fianco, le mosse per rinforzare la rosa. "La cosa migliore che possiamo fare è preparare il club per un successo a lungo termine. Ma vogliamo vincere ogni anno", l’idea di Cardinale. Per farlo, c’è già un tesoretto: la partecipazione alla nuova Champions porterà minimo 45 milioni, 70 con De Ketelaere all’Atalanta. A proposito di riscatti: per Krunic sarebbe automatico con il Fenerbahce, mentre il Monza vorrebbe tenere Maldini. Poi, oltre agli introiti della prossima Supercoppa Italiana (in questa edizione da 1,6 per le semifinaliste a 5 e 8 per le finaliste), c’è Saelemaekers, pedina da inserire nell’affare Zirkzee. Tre le priorità rossonere, la successione di Giroud. L’olandese (22 anni, 12 gol e 7 assist stagionali) ha estimatori ovunque. Il Milan si è mosso da tempo e oltre a inserire il belga, da quest’estate in prestito ai rossoblù (riscatto attorno ai 10) potrebbe aggiungere Colombo e denaro per arrivare alla clausola minima di 40 milioni. Senza dimenticare Sesko: 20 anni, 17 gol totali col Lipsia (6 su 6 nelle ultime gare di Bundes), apprezzato anche dall’Arsenal tra le altre, clausola da 50 milioni a salire. Un gradino sotto David (24 anni, 26 gol e 9 assist con il Lille), Giemenez (23 anni, 26 gol e 8 assist con il Feyenoord) e Guirassy (28 anni, 28 gol e 3 assist con lo Stoccarda). A centrocampo, invece, è caccia a un incontrista: Fofana (25enne del Monaco), Ugarte (23enne del Psg). Qui, l’anno scorso, la cessione di Tonali aveva portato Pulisic, Reijnders e Loftus-Cheek. Una cessione simile potrebbe arrivare in difesa: Theo Hernandez e Maignan hanno un contratto che scadrà nel 2026 e il Bayern è tra i più interessati (soprattutto al difensore) oltre a Psg e Premier. Servirà in ogni caso un centrale mancino. Tomori, Thiaw (non convocato dalla Germania per gli Europei), Gabbia e Bakayoko non lo sono: Buongiorno tra i preferiti. Si guarda anche alla fascia destra: Emerson Royal, 25enne brasiliano del Tottenham.

Ancora due giornate in campionato. La prima domani, alle 20.45 a Torino, contro i granata sperano ancora nell’Europa. Maignan è tornato in gruppo, non Loftus-Cheek. Mancherà Gabbia (squalificato), oltre a Chukwuewze (stagione finita). Poi la Salernitana, i saluti a Pioli, il suo successore. Intanto, il Milan lavora sottotraccia anche per la squadra del futuro. Curva e tifosi, nel rumore del silenzio, aspettano.