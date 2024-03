Milan, ecco l’ago della bilancia. Pioli ha riconquistato stima e fiducia. Ma il futuro passa per l’Europa League

La parola "evoluzione", particolarmente gradita al numero uno di RedBird Gerry Cardinale, ben si addice alla posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Diavolo. Dall’essere praticamente vicino all’esonero a fine stagione, infatti, il tecnico emiliano è tornato a guadagnarsi maggiori chances di conferma dopo le ultime prestazioni regalate tra campionato e coppa. Il crocevia stagionale del Milan, così come l’ago della bilancia del futuro del suo allenatore, passa però dall’Europa League, più precisamente da Praga, dove giovedì Leao e compagni cercheranno di strappare il pass per i quarti di finale.

Correre dritti fino all’ultimo atto di Dublino il prossimo 22 maggio, e alzare al cielo un trofeo mai esposto nella bacheca di via Aldo Rossi, rappresenta l’obiettivo ultimo del club, unitamente a un secondo posto in campionato che garantirebbe la partecipazione alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita.

Il nuovo piazzamento è stato agguantato domenica e mantenerlo nelle prossime dieci giornate di Serie A renderebbe decisamente meno amara una stagione che ha visto la lotta scudetto esaurirsi troppo presto, così come la cavalcata in Champions. Da Londra (dove Cardinale e Ibra avevano parlato di cambiamenti e insoddisfazione per l’attuale situazione) a Gedda (location che ha ospitato l’ultimo GP di Formula 1 a cui ha presenziato lo svedese), passando per San Siro e dalle parole di Paolo Scaroni, i prossimi mesi di Stefano Pioli offrono scenari disparati ma se ci si ferma al puro aspetto cronologico, allora, non è così scontato che il prossimo mentore di Milanello sarà diverso. "Cosa deve fare Pioli per la riconferma? Continui così, sta facendo un buon lavoro e noi siamo felici di lui", il commento del Senior Advisor di RedBird confermato dal presidente prima dell’Empoli: "Ha detto bene Zlatan: deve continuare a lavorare tranquillo e tutto andrà bene".

Con l’altalena di emozioni, e prestazioni, che la squadra sta vivendo, l’allenatore (che ha ancora un anno di contratto dopo quello attuale) non può che dribblare con sagacia le domande sul "tormentone mediatico" che lo ha travolto: "Il club mi ha sempre messo nelle condizioni di fare bene, sento fiducia e sostegno". A dispetto dei detrattori, i numeri parlano per lui, con 59 punti in classifica, 8 in più rispetto alla scorsa stagione, e solo uno in meno in confronto alla cavalcata scudetto del 2021/22, quando Pioli, dopo 28 partite, era arrivato a quota 60 punti: senza un’Inter irrefrenabile, probabilmente, si parlerebbe di una stagione più che soddisfacente.