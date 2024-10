Milan Futuro, presente da playout. Camarda e le “stelline“ in rodaggio

Penultimo posto (a -1 dalla salvezza e a +3 dalla zona retrocessione diretta), una sola vittoria (2-1 con la Spal), peggior attacco del girone (4 reti in 8 gare). I numeri, al momento, dicono: Milan Futuro in zona playout, peraltro nella stagione in cui anche le seconde squadre, in caso di ultimo posto o sconfitta negli spareggi, retrocederanno in Serie D. Dietro (e soprattutto davanti) a quel “al momento”, però, c’è un mondo. Che strizza l’occhio al futuro, ma anche al presente. Vedansi le recenti prestazioni dei baby rossoneri con le rispettive maglie azzurre: Davide Bartesaghi, Adam Bakoune Lorenzo Torriani e Kevin Zeroli titolari con l’U20, Francesco Camarda e Mattia Liberali entrambi in gol con l’U19. E Hugo Cuenca ancora convocato dalla nazionale maggiore del Paraguay. "Tanti nostri giocatori vanno in prima squadra e con le rispettive selezioni, è un orgoglio. Ora però a questo bisogna abbinare la soddisfazione dei punti in campionato. La società e io sapevamo che il percorso sarebbe stato lungo e complicato, si sono verificate ulteriori difficoltà: testa bassa e voglia di far migliorare i giocatori per Fonseca", il messaggio del tecnico Daniele Bonera dopo l’ultimo ko con la Pianese.

Una sconfitta (0-1) condizionata dall’espulsione dei due centrali difensivi: Coubis (severa) al quinto minuto e Minotti (nel finale). All’esordio in categoria, anche le “sorelle” avevano faticato: la Juventus, nel 2018, era partita con due ko, mentre l’Atalanta, l’anno scorso, con un punto in due gare. In casa Milan il rodaggio si è protratto fino a ora, anche se sul campo la squadra ha sempre perso di misura esprimento un buon gioco (ma poco concreto negli ultimi metri), peraltro dopo un ottimo avvio in Coppa Italia: 3-0 al Lecco, 2-1 al Novara e ottavi conquistati, in programma il 26 novembre contro la Torres. In campionato la musica è diversa, ma intanto sono diversi i giocatori che hanno collezionato qualche minuto o sono stati convocati in prima squadra: Torriani, Jimenez e Zeroli ne fanno parte stabilmente, Bartesaghi, Jimenez e Camarda hanno debuttato da tempo, Raveyere è spesso in lista, Chaka Traorè l’anno scorso ha segnato sia in Serie A che in Coppa Italia. E Vos, prelevato in estate dall’Ajax, è destinato a finire nel gruppo di Fonseca.

Trattasi di giocatori tutti Under 21: in rosa, sopra questa età ci sono soltanto Sandri (23 anni, arrivato dal Rimini), Fall (27, Giana) e Longo (32, Ponferradina). Mercoledì e giovedì i ragazzi di Bonera si sono allenati insieme al gruppo rimasto a Milanello guidato da Fonseca. Ora qualche giorno di pausa prima della ripresa degli allenamenti, lunedì. La partita con il Pescara infatti, vista l’assenza di tanti nazionali, è stata rinviata al 21 novembre. Nel mirino la sfida di domenica prossima, a Solbiate Arno, contro il Legnago, ultimo. Da qui il piccolo Diavolo deve (ri)cominciare a diventare grande.