Milan Futuro sconfitto dal Gubbio: salvezza diretta sfumata, si va ai playout

La disperata rincorsa del Milan Futuro verso la salvezza diretta si spegne in Umbria. I rossoneri cedono 3-2 (non basta la doppietta di Camarda su rigore) al Gubbio nel trentasettesimo turno di campionato e chiariscono il proprio destino: per rimanere in Serie C servirà passare dai playout. Il 10 e il 17 maggio gli uomini di Oddo sfideranno la Spal.

Venendo alla gara contro i rossoblù il Milan parte male e va subito sotto: Fall (8’) scivola nella propria area (proteste rossonere per un contatto sospetto) e regala palla a Tommasini che davanti a Nava non sbaglia. I rossoneri però non si scoraggiano, fanno il gioco e pareggiano in fretta. Al 22’ Ianesi si procura il rigore che Camarda realizza spiazzando Venturi. La difesa del Milan però balla e al 30’ i padroni di casa passano ancora: su corner Stramaccioni spizza sul secondo palo dove Coubis commette autogol.

Nella ripresa il copione non cambia e il Gubbio cala il tris al 5’ grazie al colpo di testa di Di Massimo. I rossoneri accusano il colpo e Nava evita il poker tre volte. Nel finale ancora Camarda dà speranza con un altro gol su rigore, ma il Milan poi non trova il pari.

-MILAN FUTURO 3-2 Marcatori: 8’pt Tommasini (G), 22’pt rig. Camarda (M), 30’pt aut. Coubis (G), 5’st Di Massimo (G), 34’st rig. Camarda (M).

Alessandro Stella