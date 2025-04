Milan Futuro: sfida decisiva contro il Gubbio per evitare la retrocessione

Il pomeriggio di Pasquetta potrebbe decidere definitivamente la sorte del Milan Futuro in chiave retrocessione. A due giornate dal termine del girone B, lunedì alle 15, i rossoneri fanno visita al Gubbio per allungare la striscia di vittorie consecutive e cullare ancora il sogno di una salvezza diretta. Viceversa, un ko in Umbria (o anche la sola vittoria della Lucchese ad Arezzo) condannerebbe la squadra di Oddo ai playout. Ma il Milan, reduce da tre successi di fila, ora sembra una squadra vera, compatta e determinata. Il Gubbio è invece in piena corsa playoff, tuttavia vive un periodo di forma molto altalenante. Rispetto alle ultime uscite c’è qualche dubbio di formazione per il tecnico rossonero. L’esterno destro di centrocampo è completamente da ripensare: sia il titolare Quirini, che il suo sostituto naturale Magni sono squalificati. Al loro posto dovrebbe tornare dal 1’ D’Alessio. Da valutare poi la presenza di Bartesaghi e Camarda (nella foto): i due recentemente hanno fatto tappa fissa nell’U23 rossonera, portando qualità e personalità, ma è da vedere se saranno convocati anche in prima squadra domenica sera contro l’Atalanta. In caso di forfait, a Gubbio partiranno dall’inizio Minotti e Magrassi.

Al.St.