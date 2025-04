Milan Futuro sfida Sestri Levante: scontro salvezza cruciale per la classifica

Quella odierna è probabilmente la partita più importante della stagione del Milan Futuro. Alle ore 15 i rossoneri fanno visita al Sestri Levante: un vero e proprio scontro salvezza che produrrà un’enorme differenza in termini di classifica. I lombardi, reduci dalla fondamentale vittoria con il Campobasso, sono diciottesimi e hanno un punto in più rispetto ai liguri, diciannovesimi. E il Legnago, ultimo, insegue a -2. Con un successo, gli uomini di Oddo eviterebbero con certezza quasi totale la retrocessione diretta e farebbero i playout, viceversa bisognerà attaccarsi alla calcolatrice nelle successive e ultime tre gare.

La rosa del Milan Futuro è al completo e oggi - per la prima volta da dicembre - tornerà a disposizione anche Jimenez, che non può giocare in Serie A causa squalifica. Lo spagnolo dovrebbe partire dal 1’ come esterno di centrocampo, verosimilmente a sinistra. Bartesaghi è favorito su Minotti in difesa, mentre per il resto dovrebbero essere confermati i titolari di sabato scorso. In attacco sarà ancora Camarda a trascinare la squadra. Accanto a lui Ianesi, con Magrassi e Turco pronti ad incidere dalla panchina. Infine i soliti ballottaggi Nava-Raveyre in porta e Sandri-Malaspina in mediana.

Probabile formazione (3-5-2): Nava; Bartesaghi, Camporese, Coubis; Jimenez, Alesi, Sandri, Branca, Quirini; Ianesi, Camarda. All. Oddo.