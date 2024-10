Milan, Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030: “A breve parleremo”

Milano, 14 ottobre 2024 - Matteo Gabbia verso il rinnovo fino al 2030 con il Milan. Sarebbe il primo giocatore rossonero in rosa a legarsi alla società fino al prossimo decennio. Il difensore andrà in scadenza a giugno 2026. Del suo futuro ha parlato l'agente Tullio Tinti.

"La società mi ha contattato e a breve parleremo. Lui è super felice, naturalmente. Ha la maglia del Milan addosso fin da bambino, è contento di avere la possibilità di rinnovare e sente da parte della dirigenza una grande considerazione. Chiaro, dovremo discuterne".

Il difensore 24enne, originario di Fagnano Olona nel Varesotto, è cresciuto nel settore giovanile rossonero dove è arrivato all'età di 13 anni. Il debutto in prima squadra nel 2017, in Europa League. Da allora ha collezionato 82 presenze, con due esperienze in prestito alla Lucchese (2018/2019) e al Villarreal nella prima parte della scorsa stagione.

A gennaio di quest'anno era stato richiamato a Milanello a causa dell'emergenza infortuni in difesa. Da allora ha saputo scalare le gerarchie, tanto da meritarsi anche la prima convocazione in Nazionale della carriera. "Ha fatto un salto di qualità nelle ultime due stagioni, è più consapevole dei suoi mezzi. Ora è un giocatore importante: è partito nell'ombra, ma si è guadagnato spazio a suon di prestazioni", ha aggiunto Tinti.